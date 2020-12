Házenkáři Zubří postoupili v Evropském poháru podruhé bez boje

„Mrzí nás, že jsme se nemohli se soupeřem utkat na hřišti a o postupujícím se muselo již podruhé rozhodnout od zeleného stolu. Ale bohužel taková už je situace dnešních dní,“ uvedlo Zubří na svém webu. Los osmifinále se uskuteční 22. prosince, hrát by se mělo ve druhé polovině února.

Když los na konci listopadu zuberským házenkářům přisoudil Hafnarfjördur, označili ho za nejhorší variantu, co se týče dostupnosti. „Při současném omezení letového provozu se bude jednat o velký oříšek, abychom se tam za rozumné peníze dostali. Navíc na Islandu je zatím epidemiologická situace na vzestupu. Země neuznává cizí testy na covid, po příletu si osoby testují sami a je nutný nástup do pětidenní karantény. Nic, co by nám hrálo do karet,“ uvedl tehdy klub.

Ve 3. kole se představí jen Dukla Praha, o víkendu by měla sehrát oba zápasy v Estonsku proti celku Pölva Serviti.

