Sestře jsem vyčinila, že si mohla jeden gól odpustit, říká Galušková

Ten byl patrný i minulý víkend proti pražské Slavii, které Plzeňanky doma podlehly těsně 30:31. Pro Galuškovou byl zápas pikantní, znovu si totiž zahrála proti mladší sestře Veronice, kanonýrce Slavie.

Dominiko, jaké to je nastoupit proti vlastnímu sourozenci?

Vždycky zajímavé, doma si z toho samozřejmě děláme srandu. Když na to ale přijde, tak nás k sobě moc nepouštějí. Raději nás trenéři pošlou každou na jinou stranu hřiště, abychom se moc nepotkávaly. Obě totiž moc dobře víme, co v jaké situaci udělá ta druhá. Je to zkrátka hodně specifické. V utkání se zase objevil takový náš rodinný klan, vždyť u nás hraje i sestřenice Linda.

Veronika si proti vám připsala jedenáct gólů. Neříkala jste jí pak, že si mohla nějakou trefu odpustit, aby duel skončil remízou?

To jsem jí samozřejmě říkala! Proti nám tam Veronice spadlo snad úplně všechno, co hodila na bránu. Bylo to pro nás docela smolné. I když jsme ji nechtěli nechat vystřelit, tak jí to tam prostě všechno napadalo. Jen asi dvě minuty před koncem nám dala trošičku šanci, když neproměnila sedmičku. Pak jsem jí říkala, že byla hodná, když nám tu naději nabídla. (smích)

Dávala jste spoluhráčkám nějaké speciální rady, jak sestru efektivně bránit?

My Veroniku známe víceméně všechny. Říkali jsme si s trenéry, že hlavní věcí, kterou umí, je „rusák“, a že víme, jak tohle bránit. Ona to však vždycky udělala tak dobře, že se nám to úplně nedařilo.

Co vám osobně ukázaly úvodní tři odehrané zápasy v MOL lize?

Myslím si, že soutěž bude mít jasného favorita, kterým je Most. Okolo středu tabulky bude bojovat několik týmů, potvrdil to i náš poslední zápas. Ukázalo nám to, že ani Slavia není nedotknutelná, určitě se hodně bála o body. Právě proti nim jsme si dokázali, že když dáme do utkání všechno, tak se nám daří rovnat těžším soupeřům.

Pokud půjde vše podle plánu, další duel čeká Plzeň až v polovině října. Na co se budete v téhle pauze nejvíce soustředit?

Abychom navázali na to, co jsme předváděli se Slavií. Když budeme předvádět podobné výkony, myslím si, že jsou všechny zápasy hratelné. Pokud tedy udržíme tuhle nastavenou laťku.