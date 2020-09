O Slavii máme dost informací, říká kouč plzeňských házenkářek

Duel v hale 31. ZŠ na Lochotíně začíná v 18 hodin. Plzeňanky mají zatím za sebou vysoké porážky v Písku a v Mostě, teď to touží změnit.

„V přípravě tvrdě pracujeme a v zápasech by se to mělo projevit,“ věří trenér DHC Richard Řezáč.

Co vám ukázaly první dva duely na hřištích soupeřů?

Byly těžké hlavně z toho důvodu, že jsme po roce začínali v nejvyšší soutěži, takže se na našich výkonech podepsala i nervozita. Nemyslím si, že jsme odehráli úplně špatná utkání. Výsledkově to sice vypadá strašně, trápila nás totiž špatná koncovka, nicméně do šancí jsme se dostávali. Hlavně v prvním duelu v Písku, proti Mostu jsme asi nemohli pomýšlet na to, že bychom mohli vyhrát. Určitě jsme ale měli podat o trošku lepší výkon, udělali jsme moc technických chyb. Toho se už musíme vyvarovat.

Přivítáte pražskou Slavii, kde jste před časem koučoval. Pomůže vám znalost prostředí?

Tým doznal nějakých změn, stále je ovšem na velice kvalitní úrovni. Nečeká nás lehký soupeř. Samozřejmě máme o Slavii informací o něco více, než je tomu u jiných týmů. Věřím, že to může být daleko vyrovnanější utkání než předchozí dvě.

S čím do něj půjdete?

Budeme vycházet z toho, že musíme zodpovědně bránit a v útoku se chovat jednoduše a dávat branky. Touhle cestou jsme chtěli jít už i v Písku a Mostě, ale tam se nám to tolik nedařilo. Ale pořád pracujeme poctivě, hráčky makají.

Bude pro vás výhodou i domácí prostředí? V Plzni se představíte až v pátém kole soutěže.

Holky se na domácí utkání samozřejmě moc těší. I naši fanoušci, kteří tým v akci ještě ani nemohli vidět. Očekávám, že zápas bude mít dobrou atmosféru, což by mohlo holky nakopnout. I to by mohlo přispět k tomu, že tenhle zápas bude o hodně dramatičtější.

Máte k dispozici kompletní tým?

V rámci možností jsme zdravotně v pořádku. Ale máme některé hráčky v karanténě. I když měly negativní výsledky, byly v kontaktu s někým nakaženým. S tím se asi potýká každý klub. Tak to je, musíme pracovat s tím, co máme.