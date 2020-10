Házenkářky budou v interlize hrát jen české a slovenské zápasy

Zástupci MOL ligy jednali se slovenskými úřady o udělení výjimky v podobě okna na 24 hodin pro cestování mezi oběma zeměmi na sehrání mezistátních klubových utkání. Úřad veřejného zdraví to však po vyhlášení nouzových stavů a kvůli vysokému počtu lidí s covidem-19 nepovolil.

Soutěž se nezastaví, ale musí výrazně pozměnit program. „Vycházíme z faktu, že dokud je možnost hrát zápasy, budeme hrát, protože to je pro sportovce nejpodstatnější. Pro nejbližší kola upravíme vylosování při snaze o co nejmenší zásahy tak, aby v daném kole odehrály zápasy vždy dva české týmy, které měly vzájemný zápas odehrát a ostatní české týmy spárujeme, pokud to bude možné,“ uvedl ředitel soutěže Peter Brunovský.

Společnou soutěž hraje osm českých týmů a čtyři slovenské, momentálně je v čele tabulky Most před Slavií Praha a Michalovcemi. „Slovenské týmy odehrají do 21. listopadu všechny zbývající zápasy mezi sebou. Věříme, že od 9. ledna budeme moci pokračovat česko-slovenskými a zbývajícími česko-českými zápasy,“ dodal Brunovský.