Porazila nás zkušenost. Nové Veselí narazilo v Lucembursku

„Musím říct, že nás to všechny hodně zaskočilo. Samozřejmě v pozitivním smyslu. V hledišti se nakonec sešlo zhruba padesát Čechů, protože k těm od nás se přidala další desítka, která tam žije. Byl to pro nás krásný zážitek,“ rozplýval se trenér Sokola Nové Veselí Pavel Hladík. Jeho tým začal odvetu výborně a brzy vedl 4:1.

„Všechno nám v tu chvíli fungovalo,“ pochvaloval si. „Jenže pak přišlo několik našich vyloučení a soupeř se vrátil zpátky do zápasu. Dodalo mu to vzpruhu,“ doplnil.

Potom už se utkání proměnilo v přetahovanou, v níž byl nakonec opět o kousek úspěšnější Differdange. Lucemburčané vyhráli 27:25 a mohli slavit postup.

„Byl to hodně těžký dvojzápas proti velmi silnému soupeři,“ pustil se do hodnocení 3. kola Challenge Cupu Hladík. „Na straně soupeře byla zkušenost, měl o pět, možná o šest let starší hráče, kteří poháry hrají už několik lety. Naopak pro nás to byla premiéra.“

Nicméně samotné možnosti změřit síly s evropskými týmy rozhodně nelituje. „Jsme opravdu rádi, že jsme se přihlásili, byl to správný krok,“ nepochyboval Hladík.

V Lucembursku strávil novoveselský tým dva dny, na Vysočinu se vrátil v neděli dopoledne. „Odjížděli jsme hned po zápase, chtěli jsme být co nejdřív doma. I kvůli tomu, že hned ve středu už zase hrajeme v Brně,“ připomněl, že na jeho svěřence čeká zápas 11. kola extraligy.