Jedenáct hodin v autobuse. Nové Veselí vyráží do Evropy

Aktuálně čtvrtý tým nejvyšší domácí soutěže se vydá do lucemburského Differdangeru, kde se zítra v rámci odvety třetího kola Challenge Cupu od 20.00 střetnou s místními Red Boys.



„Pro mě osobně to moc příjemné nebude, nejsem úplně ranní ptáče,“ říká levá spojka Nového Veselí Adam Ptáčník. „Ale nedá se nic moc dělat. Musíme přijet v pohodě a je to lepší než dorazit někdy v noci.“

Trenér Sokola Pavel Hladík má jasno: „Cesta bude dlouhá, jedenáct hodin v autobuse. Aspoň se kluci budou moct dospat,“ usmívá se. „Všichni se moc těšíme, v Lucembursku nás čeká super zápas.“

To potvrzuje i Ptáčník. „Každý takový výlet je super podívání. V Lucembursku jsem ještě nebyl, tak doufám, že se stihneme mrknout, jak to tam vypadá,“ plánuje. „A v sobotu si užijeme zápas. Doufám, že s vítězným koncem.“

Lepší pozici si však do zítřejší odvety vypracovali hráči vedoucího celku lucemburské soutěže. „Mají výhodu domácího prostředí a toho jednoho gólu,“ zmínil Ptáčník nedělní porážku v Novém Veselí 21:22.

„Ale jedna branka není tak důležitá, máme šedesát minut hry na to, abychom náskok soupeře vymazali. Navíc jsme doma dostali málo gólů, což se do odvety taky hodí,“ uvědomuje si.

Zatímco před prvním duelem byl pro hráče Sokola sok velkou neznámou, nyní vědí, co zhruba mohou očekávat. „Chtěli jsme doma vyhrát, ale soupeře jsme pořádně neznali. Nyní se daleko lépe připravíme,“ vzkazuje Ptáčník.

Psychickou vzpruhou byl také středeční extraligový duel, ve kterém Hladíkův tým před svými fanoušky remizoval se Zubřím 26:26.

„Jsem moc rád, že jsme na konci, kdy jsme prohrávali, ještě vyškrábli síly a zvládli to. Bod je pro nás cenný,“ připustil Hladík. „Zubří je jeden z top českých týmů a zápasy s nimi jsou vždy těžké. Ale fanoušky to baví o to víc. A nás samozřejmě taky,“ dodal Ptáčník.