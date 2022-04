Když v golfu slaví dva vítězové. Cantlay a Schauffele uťali čekání

Kraloval na loňských olympijských hrách v Tokiu, jenže na triumf na PGA Tour čekal Xander Schauffele dlouhých 1 204 dnů. I úřadující šampion FedEx Cupu Patrick Cantlay ne a ne vyhrát, v sezoně už dvakrát nezvládl play off a skončil druhý. Když to tedy nešlo individuálně, americké golfové hvězdy spojily síly a prolomily půst na jediném podniku zámořské série, kde se soutěží ve dvojicích - zvítězily na turnaji Zurich Classic of New Orleans v Avondale.