Boutierová vyhrála doma v Evianu první major v kariéře

Boutierová vedla od druhého kola a hřiště v Évian-les-Bains obešla s celkovým skóre 14 ran pod par. Druhá skončila s výsledkem -8 loňská vítězka Brooke Hendersonová z Kanady. O třetí místo se s odstupem dalšího jednoho úderu podělila pětice golfistek.

Čtvrtý z letošních pěti majorů skončil už po polovině pro jedinou českou účastnici Kláru Davidson Spilkovou. Dvojnásobné olympioničce chybělo pět ran k postupu do víkendovým kol a obsadila 102. pozici.

„Netuším, co se stalo. Zda to byla nedoléčená viróza ještě z Prahy, nebo něco jiného, co mi nedovolilo podat optimální výkon. Pravdou je, že jsem se v turnajových kolech necítila nejlépe. Nejsem ale zklamaná - v golfu to tak bývá a vše je potřeba brát tak, jak to přijde,“ uvedla v tiskové zprávě Davidson Spilková.

V příštím měsíci čekají nejlepší českou golfistku tři turnaje na britských ostrovech: nejprve Scottish Open, poté major British Open v Surrey a na přelomu srpna a září Irish Open, kde bude obhajovat loňské vítězství.