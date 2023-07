Spilková se chystá na francouzský Evian, major bude hrát i v Anglii

Jejím maximem na pětici turnajů nejvyšší kategorie je 50. místo z British Open před pěti lety. „Beru je jako velkou příležitost prosadit se mezi těmi nejlepšími. Navíc se na další major dostala díky výhře v Berlíně i Kristýna (Napoleaová) a nepoletím do Surrey sama,“ řekla Davidson Spilková.

Nejdříve ji ale v tomto týdnu čeká Evian Championship, její první major z roku 2015.

„Na Evian se vždy hodně těším. Panuje tu vždy úžasná atmosféra a je vidět, že turnajem žije celé město. Byl to vlastně i první velký golf, který jsem na vlastní oči viděla. Ještě jako malou golfistku mě právě sem vzali rodiče na výlet,“ poznamenala nejlepší česká hráčka, které ve světovém žebříčku patří 99. místo.

Připomněla, že na francouzský major není jednoduché se kvalifikovat. „Přímo z LET postupuje jen 14 hráček, takže je to pro mě nejen pocta, ale i taková odměna za uhrané výsledky a třešnička na dortu. Věřím, že to bude moc fajn týden, a na turnaj se cítím dobře připravená,“ řekla osmadvacetiletá profesionálka.

Do Évian-les-Bains zamířila ze Španělska, kde se na turnaji LET v Alicante umístila na dělené 35. příčce. Golfistky tam trápilo počasí, dvakrát se turnaj musel přerušit kvůli bouřce.

„Moje hra je solidní, nedělám chyby, hraju konzistentně, ale nepadají mi tam žádné delší putty. Kvůli čtvrtečním bleskům byl i celý turnaj La Sella zkrácen jen na tři kola. Podařilo se mi tak aspoň ušetřit síly. To bylo fajn, protože v Alicante bylo nejen velké horko, ale i téměř 90% vlhkost a pocitová teplota se zdála ještě o pár stupňů vyšší. Předpověď vypadá vcelku dobře a počasí se snad umoudří,“ dodala Davidson Spilková, které v žebříčku LET dál patří třetí místo.