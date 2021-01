English ukončil na Havaji sedmileté čekání na golfový titul

English se radoval z vítězství na turnaji, na němž by za normálních okolností nestartoval. Akce Tournament of Champions je vyhrazena jen pro vítěze turnajů z předchozí sezony, ale vzhledem k loňské tříměsíční pauze způsobené koronavirovou pandemií PGA rozhodla o rozšíření startovního pole o hráče, kteří se kvalifikovali do zářijového Tour Championship v Atlantě.

„Neskutečné. Je zatím spousta tvrdé práce za poslední léta,“ pochvaloval si English, jenž se po výhře vyšplhal na 17. místo světového žebříčku. V září roku 2019 přitom klesl až na 369. pozici.

„Mám kolem sebe skvělý tým, který mě podporoval a pomohl mi až tam, kde jsem nyní. Nikdo to nevzdal, nikdo neztratil víru v mou hru. O to je to sladší,“ dodal golfista, jenž své předchozí dva tituly získal v červnu a listopadu 2013.

Loňskému vítězi Justinu Thomasovi uniklo o jednu ránu play off a skončil třetí. Světová jednička Dustin Johnson hrál na Havaji poprvé od listopadového triumfu na Masters a obsadil dělené jedenácté místo, čímž skončila po sedmi turnajích jeho série výsledků v top ten.