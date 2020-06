Elita baží po golfu a míří do Texasu. Woods má jiné plány

Sice je to oblíbený podnik s předlouhou tradicí, ale v Colonial Country Clubu by se za běžných okolností nikdy nesešlo tolik skvělých hráčů. Za běžných okolností by se také hrálo ve druhé polovině května, jenže termín a celý svět změnila virová pandemie.

Jenže nejlepší golfisté světa jsou po koronavirové pauze vyhladovělí po soutěžení a podrobí se i přísným pravidlům, která vedení zámořské série golfistům a jejich doprovodu přichystalo.

O první trofej po třech měsících se utká mimo jiné prvních pět hráčů světového žebříčku - Rory McIlroy, Jon Rahm, Brooks Koepka, Justin Thomas i Dustin Johnson.

Nechybějí vítězové předchozích ročníků turnaje: Kevin Na (2019), Justin Rose (2018), Kevin Kisner (2017), Jordan Spieth (2016), Chris Kirk (2015) či dvojnásobný vítěz na Colonialu Phil Mickelson.

Woods však nedorazí. Čtyřiačtyřicetiletý vítěz patnácti majorů hrál na okruhu naposledy v polovině února, pak některé turnaje vynechal, aby šetřil bolavá záda. Před dvěma týdny se zúčastnil na Floridě charitativní exhibice, jež vynesla pro lidi postižené pandemií covidu-19 dvacet milionů dolarů, tedy půl miliardy korun.

Prvních pět turnajů PGA Tour se bude konat bez diváků. Poprvé budou moci elitní hráče sledovat na vlastní oči na Memorialu v americkém Dublinu od 13. července, což v pátek guvernér Ohia Mike DeWine posvětil.