Vítej do klubu, Nelly! Rodinná mise Kordových je splněna

Golf

Další 3 fotografie v galerii Nelly Kordová a tradiční rodinná oslava po jejím triumfu na Australian Open. | foto: AP

dnes 13:55

Angličtina tenhle vzdálený kout světa poeticky nazývá „tam dole“. Proč by ne, vždyť na mapě vážně musíte sklopit oči, co to jen jde. Jedna výjimečná rodina je v Austrálii ve sportu vždycky nahoře. „Asi je tu něco zvláštního ve vzduchu,“ usmála se Nelly Kordová.