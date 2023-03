Novozélanďan Lee uspěl v LIV Golf a má první vítězství po osmi letech

Korejský rodák se dočkal vítězství po osmi letech, v roce 2015 vybojoval svůj jediný triumf na PGA Tour na Greenbrier Classic. Za prvenství v soutěži lukrativního seriálu podporovaného Saúdskou Arábií inkasoval čtyři miliony dolarů.

„I tenkrát to bylo v play off čtyř hráčů. Možná je to náhoda, nevím. Ale teď mi to přijde úžasné,“ uvedl Lee, který rozhodl rozstřel na druhé přidané jamce.

Ortiz se v závěrečném třetím kole blýskl výkonem šest ran pod par, ale na vítězství mu to nakonec nestačilo. S týmem Fireballs alespoň ovládl soutěž družstev. Poslední den se vůbec nedařilo Australanovi Marcu Leishmanovi, který vedl po dvou kolech, ale šest ran nad par ho srazilo na 17. místo.