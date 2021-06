Golfistka Kousková v Berouně skončila 17., vyhrála Thajka Thitikulová

Thitikulová, která se před čtyřmi lety stala po triumfu v Pattayi nejmladší vítězkou profesionálního turnaje žen, vyhrála s patnácti ranami pod par. O ránu navíc měla po dvou kolech vedoucí Španělka Nurria Iturriozová. Třetí byla o další ránu zpět Němka Leonie Harmová.



Kousková začátkem června jako první Češka vyhrála turnaj druhé nejvyšší evropské série LET Access na Konopišti. Nyní na okruhu LET v Berouně vylepšila své loňské dvacáté místo. Po třech kolech měla skóre -8. „Byl to skvělý turnaj,“ zhodnotila v přímém přenosu televize O2.

Za vzestupem Kouskové stojí podle samotné hráčky zlepšená psychika. „Na té jsem pracovala přes zimu i v průběhu roku. Tam je zásadní posun a jsem za to vděčná. Tam jsem ztrácela nejvíc,“ řekla jednadvacetiletá hráčka, která začne v srpnu bojovat o kartu na okruh LPGA.

Na děleném 33. místě skončila amatérka Tereza Koželuhová (-4), Kristýna Napoleaová (-2) byla sedmačtyřicátá a amatérka Jana Melichová (-1) jednapadesátá.

Thitikulová ovládla turnaj LET v Pattayi po roce 2017 i předloni. V Berouně si tak připsala první vavřín mimo rodnou zemi. „Je to úchvatné. V poslední době jsem byla párkrát blízko a jsem ráda, že jsem to dokázala prolomit. Klíčem je trpělivost a víra ve vlastní hru,“ řekla.

V dnešním finále sice Thajka dala na úvod dvě bogey, ale ve zbytku dne přidala devět birdie. Z toho tři zapsala na závěrečných třech jamkách, včetně pětiparové osmnáctky. Španělka Iturriozová měla ještě šanci vynutit si rozstřel o titul, ale pat na birdie těsně minula.