Mitchell posledním patem porazil hvězdy a má první titul na PGA

Mitchell měl po čtyřech kolech devět ran pod par. Díky birdie na poslední jamce se vyhnul play off s trojnásobným vítězem majoru a někdejší světovou jedničkou Koepkou a Fowlerem, který patří už několik let ke světové špičce.

„Před posledním patem jsem věděl, že by mě čekalo play off s budoucími členy síně slávy, což by bylo pro kluka hrajícího druhým rokem na okruhu a bez titulu velké sousto. Proto jsem nesmírně rád, že jsem to proměnil,“ usmíval se Mitchell.

Sedmadvacetiletý hráč má nyní jistotu startů na PGA Tour další dva roky a především si dokázal, že umí vyhrávat. V minulosti to mezi profesionály dokázal jen jednou na bezvýznamné malé sérii, jinak spíš v rozhodujících momentech kazil. „Už jsem nechtěl být na špatné straně, ale chtěl vidět svět z té druhé,“ uvedl golfista.

V boji o prvenství se dlouho držel také Vijay Singh z Fidži, který se v 56 letech mohl stát nejstarším vítězem na PGA Tour. Trojnásobný vítěz majorů, který celkem ovládl 34 turnajů PGA, nakonec obsadil šesté místo s odstupem tří ran.