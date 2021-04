Jessica Kordová na turnaji v Los Angeles dlouho vedla, nakonec byla druhá

Jessica Kordová turnaj skvěle rozehrála. V polovině měla skóre -13, což se na LA Open ve Wilshire Country Clubu dosud žádné hráčce nepovedlo. Nepovedený poslední den ji připravil o šanci na druhý letošní a celkové sedmý titul na LPGA.

„Je to vážně frustrující, opravdu nic mi nevycházelo. Nejdřív to bylo dobré, ale pak najednou mi to z nějakého důvodu nešlo. Všechno se pokazilo. Nevím,“ uvedla Kordová.

Hendersonová, která na ni před posledním kolem ztrácela čtyři rány, si připsala desátý triumf na LPGA.