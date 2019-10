Jessice Kordové unikl v Šanghaji titul na LPGA. O jedinou ránu

Dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy obsadila druhé místo o jednu ránu za jinou Američankou Danielle Kangovou, která zakončila soutěž dotovanou dvěma miliony dolarů s rekordní bilancí 16 úderů pod par.

Kordová v neděli zaostala za výkony z předchozích dní a obešla kolo v paru, když zahrála třikrát birdie a stejný počet bogey.

„Dneska to prostě nešlo. Byl to jeden z těch dní, kdy mi to nebylo souzeno,“ řekla šestadvacetiletá rodačka z Bradentonu, která si i tak ve světovém žebříčku polepší z 19. místa.

Její mladší sestra Nelly, která je světovou osmičkou, skončila v Číně na dělené deváté pozici.