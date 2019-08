Golfistka Macková se po prvním kole na Karlštejně dělí o vedení

Golfový turnaj žen Tipsport Czech Ladies Open okruhů LET a LET Access na Karlštejně (par 72, dotace 120 tisíc eur) Po 1. kole: 1. am. Macková (ČR), Sauzonová (Fr.) a Gustavssonová (Švéd.) všechny 66, ...18. am. Melichová 70, 42. Vlašínová 72, 53. am. Kousková 73, 67. am. Melecká 74, 81. Hinnerová 75, 91. am. Stará 76, 103. Krásová a am. T. Koželuhová obě 77, 119. E. Koželuhová, am. Boháčová a am. Saint Germain všechny 79, 129. am. Chlostová a am. Roberta Vítů obě 80, 133. am. Andrýsová a am. Halaburdová obě 81, 138. Valášková (všechny ČR) 90.