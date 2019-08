Golfistka Macková půjde do finále na Karlštejně ze sedmého místa

Po 2. kole (par 72, dotace 120 tisíc eur): 1. Nuutinenová (Fin.) 137 (67+70) a Boothová (Skot.) 137 (68+69), ...7. am. Macková 139 (66+73), 27. Vlašínová 143 (72+71), 35. am. Melecká 144 (74+70), 55. am. Melichová 146 (70+76) - všechny prošly cutem, 66. am. Stará 147 (76+71), 73. Hinnerová 148 (75+73), 93. am. Kousková 150 (73+77), 112. am. T. Koželuhová 153 (77+76), 116. Krásová 154 (77+77) a E. Koželuhová 154 (79+75), 122. am. Chlostová 155 (80+75), 125. am. Boháčová 156 (79+77), am. Andrýsová 156 (81+75) a am. Saint Germain 156 (79+77), 133. am. Roberta Vítů 158 (80+78), 135. am. Halaburdová 160 (81+79) - neprošly cutem, 138. Valášková (všechny ČR) nedokončila.