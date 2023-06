Radost, šampaňské a nakonec tvrdá rána. Golfistu Hadwina srazila ochranka

Začátek oslav byl jako z povedeného filmového scénáře. Pětatřicetiletý Taylor o vítězství rozhodl v rozstřelu, ve kterém porazil Angličana Tommyho Fleetwooda, když se z 23 metrů trefil do jamky poté, co míček putoval do kopce a z kopce a zleva doprava.

Pak už jen odhodil své náčiní a radostně skočil do náruče svého caddieho Dava Markleho. Taylorův třetí titul na PGA Tour chtěl oslavit i jeho blízký přítel Hadwin, který na green přispěchal s lahví šampaňského.

Nick Taylor slaví v závěru turnaje RBC Canadian Open.

Číhající členové ochranky si však kanadského golfistu spletli s fanouškem z davu a kolem Taylora se na Hadwina nekompromisně vrhli až ho srazili na zem. Celý incident se jal vyřídit Markle, který ochrance vysvětlil, že není potřeba, aby Hadwina dále drželi.

„Snad je v pořádku. Když jsem ho později viděl, stál vzpřímeně, takže doufám, že se ráno neprobudí se zlomenými žebry,“ podotkl Taylor. Ale veselý Hadwin už skutečně po chvíli stál ruku v ruce s pány z ochranky.

„Dejte to do Louvre!“ vyjádřil se na Twitteru k fotce, kde ho boří chlap s kšiltovkou security, zatímco na pozadí stále stojí Taylor v objetí Markleho.

Vtipný incident jen podtrhl geniální vystoupení kanadského vítěze, jenž byl ve snaze ukončit tříleté čekání na třetí vítězství na PGA Tour celý týden oslavován kanadskými davy, které během posledního kola spustily slova národní hymny.

„Myslím, že je to turnaj, který máme v kalendáři zakroužkovaný pravděpodobně od juniorského golfu. Od té doby, co jsem na PGA Tour, jsem ho chtěl vyhrát, a podpora publika byla tou nejneuvěřitelnější věcí, jakou jsem v životě zažil,“ dojímal se Taylor.

Canadian Open ovládl jako první domácí golfista po neuvěřitelných 69 letech, naposledy se to v roce 1954 podařilo Patu Fletcherovi. „Slova nedokážou popsat velikost toho, co jsi dokázal. Jsem na tebe tak hrdý,“ vzkázal Taylorovi Hadwin, který na vítězství svého kamaráda jen tak nezapomene.