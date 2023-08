Výšlap zpět mezi elitu. Zabojuje Molinari v Česku o Ryder Cup?

Jeden z parádních momentů Francesca Molinariho, nejslavnějšího italského golfisty historie.

Přitom jeho vrchol kariéry - rok 2018, kdy trumfoval na US Open a Ryder Cupu - měl teprve přijít. O pár let později naopak zažil mizérii a ptal se sám sebe: Má to cenu? Baví mě ještě tenhle sport?

Teď je Molinari opět ve svém živlu. Poprvé hraje na turnaji D+D REAL Czech Masters, největším podniku v Česku, který finišuje na Albatrossu v neděli.

A na konci září míří čtyřicetiletý rodák z Turína na svůj oblíbený Ryder Cup. Jen v jiné roli než obvykle. Bude jedním z pěti asistentů kapitána Evropy Luka Donalda. Vstupenku mezi dvanáct nejlepších hráčů starého kontinentu tentokrát nezískal.

I když...

„Pokud Francesco odehraje vynikající turnaj, třeba ho nakonec nominuji v roli hráče,“ prohlásil s úsměvem Donald, jenž je společně s Molinarim hlavní hvězdou Czech Masters.

Jde o předposledním turnaj před Ryder Cupem, který se koná v Římě od 29. září. Golfisté na Albatrossu se tedy ucházejí nejen o vítězství, ale i o nominaci na prestižní střet Ameriky s Evropou.

„Jakmile si jednou zkusíte Ryder Cup, pochopíte, jaký má tahle soutěž význam. Takže když vás někdo požádá, abyste se zapojil do týmu, řeknete ano. Je jedno, jestli jako hráč, nebo asistent. Navíc když se hraje v mé zemi,“ má jasno Molinari.

Golfista Francesco Molinari (vlevo) z Itálie a Jiří Zuska z ČR na tiskové konferenci k devátému ročníku golfového turnaje Czech Masters evropské série DP World Tour.

Do Česka dorazil už v pondělí spolu se svým bratrem Edoardem, rovněž golfistou a dalším asistentem kapitána Evropy na Ryder Cupu. Prohlédl si Prahu, zúčastnil se tiskové konference, zahrál si exhibici na Vltavě, zavítal na turnajovou party. Fotil se s fanoušky, vyprávěl.

Třeba o vítězství na The Open v roce 2018, kdy hrál navíc ve finálovém flightu s Tigerem Woodsem. O Ryder Cupu v témže roce, kdy týmu Evropy přinesl pět bodů. Nikdo před ním nezískal víc, společně s Tommym Fletwoodem vytvořili superduo s přezdívkou Moliwood.

A také o hledání ztracené formy.

„Můžete sice čerpat ze svých zkušeností, ale taky si moc dobře uvědomujete, jak tvrdě musíte pracovat, abyste se znovu dostali do top fazony,“ popisuje Molinari.

V roce 2021 se propadl až do třetí stovky světového žebříčku. „Hodně složité období. Dostal jsem se tak dolu, že jsem ani nesledoval výsledky. Do toho všeho vstoupil covid, který komplikoval cestování mezi Evropou a Amerikou. Víte, je těžké se udržet celou kariéru na vrcholu. Někdy moc tlačíte na pilu, jindy špatně odbočíte.“

Nyní se sympatický Ital, číslo 179 v žebříčku, pozvolna drápe vzhůru.

Podobně jako tehdy v roce 2015, kdy trefil na Phoenix Open ten šílený hole-in-one.