Můj sen? PGA Tour a olympiáda. Nejlepší český golfista před Czech Masters

Jen za poslední měsíc zažil Jiří Zuska, současná česká golfová jednička, turnaje v Rakousku, Německu, Irsku, Anglii a Finsku. Není divu, že se těší, až se ve čtvrtek předvede na malebném hřišti Albatross ve Vysokém Újezdě poblíž Prahy.

A možná vás překvapí, když poví: „Můj cíl na Czech Masters? Rád bych si turnaj užil a také kontroloval své chování: na hřišti, k divákům, po zkažených míčkách.

Stává se, že hodíte v naštvání holí?

No jistě, i když mě to pak mrzí. Ale už se mi to nestává moc často. Nejspíš i proto, že druhým rokem pracuji s mentálním koučem Raymondem Priorem. Američanem, který má na starosti i pár hráčů na PGA Tour a olympioniků. Hlava je v našem sportu extrémně důležitá. Všichni hráči na špici umí hrát golf výborně, rozhodují maličkosti. Takže si s Raymondem vždy pár dní před turnajem zavoláme, povím mu, jaké prožívám období, co mě trápí... Buduju si tak mentální stabilitu a sílu. I díky němu se rychle zlepšuji.

Český golfista Jiří Zuska na tiskové konferenci k devátému ročníku golfového turnaje Czech Masters evropské série DP World Tour.

Od června jste profesionálem. Co se pro vás změnilo?

Myslím, že jsem zodpovědnější ve svých povinnostech: práce na fyzické kondici, na hřišti, mentální příprava. Občas se mi nechtělo trénovat a řekl jsem si: Ok, tak půjdu zítra. To už se nestane.

Cítíte tlak na výsledky? Už nehrajete za univerzitu, ale sám za sebe.

Tlak by byl, kdybych si ho sám na sebe vytvářel. Když si dá člověk cíl, který nedokáže kontrolovat, může být nakonec bezdůvodně zklamaný. Toho se snažím vyvarovat. Nejdůležitější pro mě je, abych byl za rok lepší než dneska, abych se dál posouval. Jasně, zažívám nové období. Ale poslední dva roky na univerzitě jsem náš tým vedl, což je taky docela velká zodpovědnost. Parta mi bude trochu chybět, na druhou stranu mě přechod k profíkům osvobodil. A vím, že jsem zas o krok blíž mému snu.

A ten je?

Hrát jednou americkou PGA Tour. A ještě předtím se dostat na olympiádu.

Jste první Čechem, který si zahrál na turnaji PGA Tour. Jak vám to zní?

Pěkně, moc pěkně. To už mi nikdo nevezme. Navíc jsem i první Čech, co na PGA Tour prošel cutem. Nejspíš jsem překvapil i organizátory, protože pro mě neměli připravenou českou vlaječku, tak jsem hrál bez ní. Třeba podruhé už ji nachystají. Turnaj mi dodal sebevědomí a motivaci. Zkusil jsem si, jaké je hrát tam, kam se chci jednou dostat.

Ale teď jste vsadil na evropskou cestu.

V USA bych nyní po konci studia po přechodu k profesionálům neměl co hrát, zvolil jsem tedy Evropu. Doufám, že se mi bude dařit, povzbudilo mě třeba druhé místo na Challenge Tour v Německu, a snad se časem vrátím do Ameriky.

Zmínil jste olympiádu. Je reálná už účast za rok v Paříži?

Určitě, ale vyžaduje to ode mě sérii dobrých výsledků od teď do poloviny června, kdy je uzávěrka nominací na olympiádu. Musím se posunout v žebříčku. Byla by čest dostat se do Paříže a reprezentovat Českou republiku. Ale když se mi to nepodaří, svět se nezboří, s golfem rozhodně neseknu.

A co kdyby vám golf přestal jít? Máte plán B?

Ne, nemám. Věřím sám v sebe. Jasně, kdybych se zranil, musel bych vymyslet, jak se uživit jinak. Ale všechny karty mám vsazené na golf.

Teď vás čeká turnaj Czech Masters.

Je fajn, že prostředí znám, bude to má čtvrtá účast na Czech Masters. Letos je navíc turnaj skvěle obsazený, jsem nadšený, že si zahraji s takovými hráči jako jsou Luke Donald nebo Francesco Molinari. První dvě kola půjdu přímo s Pádraigem Harringtonem. Snad se mi bude doma dařit. Dorazí hodně známých, moji kamarádi z Podbořánek, kde jsem s golfem v pěti letech začínal. Taky celá moje rodina.

Velmi sportovní rodina, že?

Ano, mamka se věnovala aerobiku, taťka byl cyklista. Ségra plave, jeden brácha dělal desetiboj a teď hraje golf na univerzitě a už i nejmladší z nás, devítiletý brácha, hraje golf.

Jiří Zuska (vlevo) si na začátku srpna vyzkoušel neobvyklou roli caddyho bratrovi Davidovi.

Přitom jste rodák z Kladna, co vy a hokej?

Hrával jsem do dvanácti let fotbal, hokej nikdy. Ale musím říct, hokej mě baví nejvíc ze všech sportů sledovat. Samozřejmě po golfu.

Mimochodem, golf byl dlouho považován za milionářský sport, jen pro vyvolené. Vnímáte změnu?

Určitě. Sice se stále najdou tací, pro které náš sport bude trochu snobský, ale změnilo se to. Před deseti lety si lidé mysleli, že golf si mohou jít zahrát jen ti bohatí. Teď už snad vědí, že si mohou koupit za rozumnou cenu hole, pár míčků a jít si jen tak pro zábavu odpalovat.