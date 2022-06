Severoirský golfista McIlroy obhájil v Montrealu titul na Canadian Open

„Tenhle den si budu hodně dlouho pamatovat. Jednadvacet výher na PGA Tour, o jednu víc než někdo,“ prohlásil McIlroy, jenž patří mezi nejhlasitější kritiky konkurenční série a jejího financování. „S ohledem na to, co se teď děje, jsem měl extra motivaci. Ten chlápek, který tu sérii vede, má 20 výher na PGA Tour, já s ním byl nastejno a chtěl jsem se dostat před něj. A to jsem udělal. Pro mě je to skvělé, jsem na to pyšný,“ prohlásil McIlroy po zisku druhého titulu v sezoně.

Severoirskému hráči se podařila obhajoba poprvé v kariéře, i když na ni musel dlouho čekat. Po triumfu v roce 2019 se totiž čtvrtý nejstarší národní šampionát na světě dva roky nehrál kvůli pandemii koronaviru a šanci zopakovat vítězství tak dostal až letos. S bilancí 261 úderů porazil týden před majorem US Open o dvě rány Američana Finaua, jeho krajan Thomas zaostal o další dvě.

Poslední kolo turnaje hraného s dotací 8,7 milionů dolarů rozhodl před dotírajícími soupeři až na 17. jamce. „Mám pocit, že je čím dál těžší vyhrát na PGA Tour. Podívejte se na ty dva, se kterými jsem dneska šel. Vedl jsem a musel jsem zahrát osm pod par, abych to dotáhl. Množství talentu na tomhle okruhu je vážně ohromující,“ prohlásil.

Řada hráčů dala tento týden přednost premiérovému turnaji LIV Golf Invitational v Londýně, který se hrál s rekordní dotací 25 milionů dolarů. PGA je za účast suspendovala.