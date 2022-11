Golfista Smith potřetí vyhrál domácí Australian PGA Championship

Vedle tří titulů v Brisbane má Smith ve sbírce úspěchů z European Tour ještě letošní triumf na majoru British Open.

Smith, jenž se od září zapojil do nové kontroverzní série LIV Golf, hrál na domácí půdě po třech letech ovlivněných pandemií koronaviru.

V cestě za prvenstvím ho nezastavilo ani dvojí přerušení finálového kola na dohromady dvě hodiny kvůli bouřce, po tom druhém přitom ztratil samostatné vedení, ačkoliv do závěrečného dne šel s náskokem tří úderů.

„Dvojí přerušení bylo trochu frustrující, ale ustál jsem to a těch posledních osm jamek jsem odehrál velmi solidně,“ řekl Smith po letošním pátém turnajovém triumfu. „Na začátku týdne bych si nepomyslel, že to v sobě mám. Trošku to skřípalo, ale hra se postupně zlepšovala, až na dnešní první devítku,“ řekl Smith.