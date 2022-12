Hovland obhájil titul v bahamském klubu Albany. Jako první po Woodsovi

Hovland zvítězil s výsledkem 16 ran pod par s náskokem dvou úderů před Američanem Scottiem Schefflerem. „Během 72 jamek nemůžete dávat pořád jen skvělé rány, dnes jsem předvedl spoustu strašných úderů. Ale jde o klíčové putty a o to udržet se ve hře,“ řekl Hovland.

Do závěrečného kola vstupoval s vedením o tři rány. Předvedl pět birdie, ale také dvě bogey na třináctce a osmnáctce, čímž dal šanci Schefflerovi. „Bylo to nervóznější, než to být mělo. Když vedete o dvě rány, je to to poslední, co byste chtěli,“ řekl Hovland k bogey na poslední jamce.

Letošní vítěz Masters Scheffler se vrátil do hry o vítězství díky čtyřem birdie na závěrečných šesti jamkách, ale Hovlandova nervózního závěru nevyužil. Také on dal bogey na osmnáctce. „Jsem pyšný na to, jak jsem zahrál poslední devítku. Škoda, že to nestačilo, což je mi líto, ale byla to dobrá stíhací jízda,“ řekl.

Třetí skončil s odstupem dalších dvou ran Američan Cameron Young.