Rodák z Córdoby je vítězem proslulého Masters z roku 2009, o dva roky dříve triumfoval na US Open. Do Brazílie se uchýlil poté, co mu v USA skončilo turistické vízum. Od té doby po něm pátral podle argentinského deníku Clarín Interpol.



„Bývalým partnerkám vyhrožuje neustále. Z justice si dělá legraci, teď je čas na spravedlnost,“ uvedl právník Carlos Nayi, jenž zastupuje obě ženy. Jedna z nich Cabreru obvinila i z krádeže. Argentinské úřady už požádaly o jeho vydání.