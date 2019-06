Golfový turnaj v Mnichově vyhrál loňský vítěz Czech Masters Pavan

Po třech kolech byl Pavan na děleném devátém místě, ale dnes zahrál 66 ran a vynutil si play off. „Je to úžasné. Říkal jsem si ráno, že mám šanci. Hrál jsem tady dobře, jen mi nevyšlo pár drajvů. To je vždycky Achillova pata,“ uvedl třicetiletý Ital.

Fitzpatrick potřeboval na 18 jamek čtvrtého kola o tři údery více. Za prvenstvím dlouho mířil Rakušan Matthias Schwab, ale na druhé devítce zahrál třikrát bogey a musel se spokojit s dělenou třetí příčkou. Na vítěze ztratil dvě rány.