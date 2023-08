Devátý triumf v řadě? Verstappen doma útočí na vyrovnání rekordní série

„Letní přestávka byla skvělá a měl jsem dost času na odpočinek s přáteli. Jsem nadšený, že se teď vrátím do druhé poloviny sezony, a nebylo by nic lepšího, než začít dobře v Nizozemsku. Je to úžasná trať a fanoušci jsou zde neuvěřitelní. Ať už bude panovat jakékoliv počasí, uděláme vše pro to, abychom získali maximální počet bodů,“ řekl Verstappen.

Pětadvacetiletý jezdec vyhrál deset z letošních 12 závodů a nepoznal přemožitele od dubnové Velké ceny Ázerbájdžánu v Baku. Od té doby vyhrál osm podniků za sebou. Ve všech dvanácti závodech stanul na stupních vítězů, nejhůře byl jen dvakrát druhý.

Hlavní rival a týmový kolega Sergio Pérez na něj ztrácí z druhé příčky 125 bodů, třetí Fernando Alonso z Aston Martinu zaostává dokonce o 165. Verstappen tak zdánlivě nezadržitelně směřuje k zisku třetího mistrovského titulu za sebou.

Rodák z belgického Hasseltu reprezentující Nizozemsko zaútočí v Zandvoortu na třetí triumf za sebou. Závody se do nizozemského dějiště vrátily po šestatřicetileté pauze v roce 2021 a od té doby v nich nikdo jiný než Verstappen nezvítězil.

Pokud syn bývalého závodníka Jose Verstappena o víkendu uspěje, vyrovná devátým vítězstvím za sebou rekordní sérii svého předchůdce v Red Bullu a čtyřnásobného šampiona Vettela z roku 2013. Tým šéfa Christiana Hornera útočí také na 14. triumf v řadě a posunutí vlastního rekordu. Vedle letošních dvanácti podniků ovládla stáj také loňský závěrečný závod v Abú Zabí a již před přestávkou překonala maximum McLarenu z roku 1988 (11).

Red Bull také usiluje o to, aby se stal prvním týmem v historii, který by vyhrál všechny závody v sezoně. Nejblíže tomuto počinu byl vedle McLarenu před pětatřiceti lety (15 z 16) Mercedes v roce 2016 (19 z 21).

Na zaváhání jezdců Red Bullu naopak čekají soupeři z Aston Martinu, Mercedesu, McLarenu a Ferrari. Zatímco Lando Norris z McLarenu by rád navázal na druhá místa z Velké Británie a Maďarska, Charles Leclerc z Ferrari by chtěl posunout třetí příčku z poslední GP Belgie.

„S Mercedesem, Aston Martinem, McLarenem a někdy i s Alpinem tvoříme skupinku, která je schopná bojovat o první řadu. To je velmi vzrušující výzva,“ uvedl šéf Ferrari Frédéric Vasseur. Jeho tým nasadí do prvních tréninků testovacího jezdce Roberta Shwartzmana z Izraele.

Program Velké ceny Nizozemska začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede kvalifikace od 15:00, závod se uskuteční o den později ve stejném čase.