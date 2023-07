Osm výher v řadě? To neměl ani Schumacher. Verstappen stíhá Vettela

Většina pilotů, kteří se do formule 1 dostanou, chce aspoň jednou vyhrát.

Aspoň jednou projet pod šachovnicovou vlajkou na prvním místě, zařvat si na stupních vítězů. Už jen to by mnoho z nich považovalo za úspěch, o kterém vždycky snili.

Ti nejlepší z nejlepších ale mají vyšší standardy.

Jasně, absolutní rekord Lewise Hamiltona se 103 výhrami bude pro každého těžko k překonání. Sám Max Verstappen na něj stále ztrácí 60 výher.

V počtu triumfů v řadě už ale brzy může být na prvním místě.

Poté, co ve Spa z šestého místa bez větších problémů proklouzl do čela a závod před kolegou Sergiem Pérezem vyhrál o dvacet vteřin, ovládl Verstappen už osmou Velkou cenu za sebou.

„Šlo hlavně o to přežít první zatáčku, pak už jsem věděl, že mám dost silné auto, abych se mohl posouvat,“ uvedl s úsměvem v cíli.

Samotný Red Bull pak triumfoval ve dvanáctém závodě v řadě, v každém klání této sezony, čímž zase překonal rekord McLarenu.

Max Verstappen vítězí na Velké ceně Belgie

„Byla to neuvěřitelná první polovina sezony. Jít do letní přestávky neporaženi, to mi hlava nebere. Musíme jen pokračovat na téhle úrovni,“ přeje si šéf týmu Christian Horner.

Ale zpátky k Verstappenovi.

Triumfem ve Spa v historické tabulce rovnou přeskočil tři velikány minulosti.

Sedminásobného šampiona Michaela Schumachera, italskou legendu Alberta Ascariho a také Nika Rosberga.

Schumacher prožil nejdominantnější období v sezoně 2004.

Hned ze startu vyhrál pět závodů v řadě, než mu sérii přerušil překvapivým triumfem v Monaku Jarno Trulli. Z téhle porážky se ale odrazil k sedmi triumfům za sebou, než tuhle jízdu zastavil Kimi Räikkönen.

Sedm triumfů za sebou zvládl i další Němec – šampion z roku 2016 Nico Rosberg. Ten si sérii ale protáhl do dvou sezon, když kraloval posledním třem Velkým cenám v roce 2015 a čtyřem úvodním v roce následujícím.

Tehdy poprvé ukázal, že je skutečnou hrozbou pro Hamiltonovu dominanci.

Třetím mužem se sedmi triumfy je legendární Alberto Ascari a jeho počínání je možná nejpůsobivější. Dokázal to totiž v době velké nespolehlivosti aut, kdy třeba při jeho úplně první Velké ceně dojelo do cíle sedm závodníků z 54 přihlášených.

Všechny tři muže každopádně v neděli Verstappen osmým triumfem za sebou překonal, a tak zbývá jediný – Sebastian Vettel.

V roce 2013 zahájil svou šňůru devíti výher právě ve Spa a na konci roku oslavil čtvrtý titul mistra světa s náskokem 155 bodů. Doteď rekordním.

Obojí může v této sezoně 25letý Nizozemec překonat.

Na devátý triumf v řadě může dosáhnout už po letní přestávce na domácí Velké ceně v Zandvoortu. A padnout může i bodový rekord. Vždyť už teď šampionát vede o 125 bodů a do konce sezony zbývá stále 10 závodů.