Verstappen může v Brazílii překonat Prosta, Pérez hájí druhé místo

Třiatřicetiletý Pérez sice vyhrál v úvodu sezony dva ze čtyř podniků, od té doby se ale už na nejvyšší stupínek nedostal a jeho výkony se postupně zhoršovaly. Neúspěšné období vygradovalo minulý týden v domácí Velké ceně Mexika, kde havaroval v první zatáčce po střetu s Charlesem Leclercem z Ferrari a odstoupil. Ohroženo je tak nejen jeho druhé místo v šampionátu, ale i budoucnost v týmu Red Bull.

„Závod v Mexiku pro mě byl zničující, ale v tomhle sportu se takové věci stávají a musíte se přes to přenést. Víc než cokoliv jiného jsem si přál doma vyhrát, ale už je to pryč a plně se soustředím na to, abych obsadil v šampionátu druhé místo. Potřebujeme zajet v Brazílii skvělý víkend a cítím, že na to máme,“ uvedl Pérez.

Bývalý jezdec Force Indie, McLarenu či Sauberu nebyl na stupních vítězů už pět závodů, naposledy skončil druhý na začátku září v Itálii. V posledních patnácti podnicích skončil vždy hůře než Verstappen. Naopak Hamilton dojel v Mexiku druhý a nebýt diskvalifikace v předchozí Velké ceně USA, dělily by ho od Péreze v průběžném pořadí jen dva body.

Sedminásobný mistr světa Hamilton, který obdržel vloni čestné brazilské občanství, skončil před rokem v Sao Paulu druhý za týmovým kolegou Georgem Russellem. Mercedes vyhrál v Brazílii poslední dva závody a triumfoval šestkrát v posledních osmi ročnících. „Jedeme tam s vědomím, že máme dobré auto a pokud všechno dobře vyladíme, může to pro nás být dobrý víkend,“ uvedl šéf týmu Toto Wolff.

Hlavním favoritem zůstává trojnásobný světový šampion Verstappen, který získal v Mexiku 16. vítězství v sezoně a vylepšil vlastní rekord. Nyní jej může znovu posunout a 52. triumfem v kariéře se osamostatnit v historických tabulkách od Prosta. Přiblížil by se Němci Sebastianu Vettelovi, který v F1 vyhrál 53 závodů.

„Před víkendem si věříme, ale musíme se pořád soustředit. Už teď je šílené, že jsem v této sezoně získal šestnáct vítězství,“ podotkl Verstappen.

Pošesté a naposledy v sezoně bude součástí závodního víkendu sobotní sprint. V něm získá body osm nejlepších jezdců, vítěz osm a každý další v pořadí o jeden méně. V Brazílii je tak ve hře 34 bodů místo obvyklých 26. Dosud se sprinty jely letos v Ázerbájdžánu, Rakousku, Belgii, Kataru a USA.

Program Velké ceny Brazílie zahájí páteční trénink, po němž se pojede od 19:00 SEČ kvalifikace na nedělní závod. V sobotu se uskuteční od 15:00 kvalifikace sprintu, samotný závod na 100 kilometrů začne v 19:30. Nedělní hlavní závod odstartuje v 18:00.