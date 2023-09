Pérez po bídě smutnil v garáži, tým ho potupně vrátil zpět na trať. Proč?

Startoval pátý, cíl měl jasný. Předjet obě Ferrari i McLareny a tradičně sekundovat na pódiu lídrovi Maxi Verstappenovi.

Ještě před první zatáčkou přišla první komplikace. První z mnoha.

Carlos Sainz mu v tlačenici odpálil kus předního křídla, Pérez pak vytlačil Lewise Hamiltona z trati.

Kvůli několika úlomkům na silnici vyjel na trať safety car a Mexičan zajel do boxů. Zde se zrodil druhý velký problém. Při vjezdu do uličky zjevně předjel dál jedoucího Fernanda Alonsa, a přestože hrály roli jen centimetry, Pérez obdržel penalizaci pěti vteřin.

Už tak si pódiové ambice hodně zkomplikoval, úplně je zhatil ve dvanáctém kole, kdy v levotočivé vracečce netrefil brzdný bod a trefil Kevina Magnussena. Dán se roztočil a propadl se o několik pozic.

„Sakra, zase mám zničené přední křídlo,“ zakřičel Pérez záhy do vysílačky.

Jenže vztekat se mohl především sám na sebe. Za incident nesl odpovědnost on, po pár kolech za něj zaslouženě obdržel už druhý pětivteřinový trest v závodě.

Sergio Pérez ve Velké ceně Japonska dvakrát měnil přední křídlo.

Ten už si však ani odsloužit nestihl. Alespoň tak to dlouho vypadalo. V následujícím kole totiž zahlásil týmu, že auto nepůsobí dobře. Inženýr ho povolal do boxové uličky znova a monopost v garáži odstavili.

Stihl čtrnáct kol, z monopostu vylezl a televizní kamery se dál věnovaly dění na trati. Jako by však Red Bull vyslal svému jezdci signál v přísloví „co sis nadrobil, to si taky sníš“ a ve 27. kole ho poslal zpět do kokpitu.

Proč se vracel Pérez na trať? Na kontě měl totiž neodslouženou pětivteřinovou penalizaci, ta mohla ovlivnit příští závod. „Pokud řidič není schopen vykonat trest z důvodu odstoupení ze závodu, mohou stevardi uložit jezdci trest na startovním roštu v příštím závodě,“ stojí v pravidlech.

Ve čtyřicátém skutečně vyjel zpět na trať, zvládl další dvě kola. Po tom prvním si odsloužil u mechaniků druhý udělený trest, po dalším kole už podruhé, tentokrát nadobro v závodě skončil.

Sotva se Pérez jakžtakž vrátil ke slušným výkonům, fanouškům opět připomněl, jak umí zpackat závod.

Kvalifikace mu nejdou, závodní tempo měl však v poslední době obstojné a dokázal se prokousávat pořadím vzhůru až na pódium. To se nepovedlo minulý víkend v Singapuru, opravdu daleko k tomu měl i v Japonsku.

Na Verstappena ztrácí propastných 177 bodů, přesto drží mezi jezdci celkové druhé místo.

Mexičan má to štěstí, že hlavní pozornost na sebe v následujících hodinách a dnech strhne stáj jako taková, která díky Verstappenově vítězství definitivně uzmula titul v Poháru konstruktérů.

Jenže po takovém výsledku bude Pérez upřímně slavit jen hodně těžce.