Verstappen, sobec roku. Jaká byla sezona F1? Vychází nový magazín Na formuli

Formule 1 zažívají svůj zlatý věk. Důkazem je stoupající sledovanost závodů v televizi i rekordní divácké návštěvy. Vždyť v americkém Austinu navštívilo závodní víkend 440 tisíc lidí. A pozvolna se blíží hranice půl milionu fanoušků na jedné Grand Prix.

Proti loňsku vzrostl čistý výdělek šampionátu o přibližně deset procent. Jen za třetí čtvrtletí tak seriál závodů vydělal 715 milionů dolarů. Budoucnost šampionátu je tak zajištěna na roky dopředu.

Fanoušci formule 1 se už nyní těší na start nového ročníku, v němž bude Verstappen usilovat o titulový hattrick. Nový šampionát začne 5. března Velkou cenou Bahrajnu.

Atraktivní uplynulou sezonu si lze připomenout v magazínu Na formuli. Kdo je podle něj jezdcem roku, kvalifikantem roku či sobcem roku?

Týmem sezony je pochopitelně Red Bull. Posuďte sami: 23 závodů, 17 vítězství a 759 bodů. Víc bodů získal jen Mercedes v roce 2016.

I ocenění manažer roku míří do rakouské stáje, konkrétně za Christianem Hornerem. Má čich na zaměstnance a ti se mu odvděčují kvalitní prací. Co na tom, že je občas pořádně cepuje a řada lidí mu nemůže přijít na jméno. Skvělé výsledky mu nelze upřít.

Naopak éra jiného slavného manažera končí. Ve Ferrari přijali rezignaci Matii Binottiho. Třiapadesátiletý šéf s typickými brýlemi začínal v Maranellu v roce 1995 jako řadový technik a časem se stal jedním z největších odborníků na agregát F1. Jenže to už nestačí.

„Ačkoli Ferrari mělo alespoň v kvalifikacích nejrychlejší auto, chyběl mu silný a schopný šéf týmu. Tím totiž skvělý technik Binotto nikdy nebyl. V manažerské roli hlavouni automobilky ubili jeho potenciál - komunikačně slabý, nevýrazný, neznalý zákulisních her. Navíc nikdy nedokázal vést lidi, postavit do latě inženýry a mechaniky v boxech, jejichž nepochopitelné chyby stály letos tým z Maranella nejednu výhru. On sám se v této roli nikdy dobře necítil,“ píše se v magazínu.

Ten nabízí rovněž podrobné informace a výsledky z jednotlivých Grand Prix, hodnocení nových technických pravidel, různorodé módní outifity Lewise Hamiltona či kalendář sezony 2023.