Bude to deset let, kdy se zdálo, že po Tomášovi Engem to bude právě on, kdo se jako druhý Čech objeví v závodech nablýskané formule 1. Nakonec to kvůli krachujícímu týmu nedopadlo, láska k F1 však automobilového závodníka Josefa Krále neopustila. Co říká na současného šampiona Maxe Verstappena, jak by zvládl 24 závodů za rok a povede své dcery k motorsportu?