Naruší někdo Verstappenovu pohodu? Ve formuli se pojede Velká cena Británie

„Myslím, že je před námi ještě dlouhá cesta. Mám sice velký náskok, ale všichni víme, že se vše dokáže hrozně rychle obrátit. Po třetím podniku v této sezoně jsem to byl já, kdo ztrácel na čelo 46 bodů. Musíme proto zůstat v klidu, soustředit se a dál se zlepšovat,“ řekl Verstappen před desátým závodem z letošních 22.

V minulém roce byla GP Británie důležitým mezníkem. Tehdy měl Verstappen před startem závodu náskok 33 bodů před Hamiltonem. Po tvrdém souboji a vzájemné kolizi v úvodním kole však Nizozemec podnik nedokončil, zatímco jeho britský rival z Mercedesu zvítězil a snížil ztrátu na osm bodů. Sezona následně dramaticky vyvrcholila v závěrečné GP Abú Zabí, kde Verstappen získal titul i díky kontroverzním rozhodnutím tehdejšího ředitele závodů Michaela Masiho.

„Tentokrát ale bude skvělé závodit pravděpodobně před největší diváckou kulisou, která kdy na Silverstone byla. Snad budeme konkurenceschopní a pokusíme se trochu vykoupit ten loňský rok,“ uvedl šéf týmu Red Bull Christian Horner, jehož stáj může získat sedmé vítězství za sebou. To se jí naposledy povedlo před devíti lety.

Sám Verstappen se v Silverstone dočkal vítězství pouze v roce 2020 při konání Velké ceny k 70. výročí formule 1. Oficiální GP Británie rodák z Hasseltu dosud nevyhrál.

Rok po souboji s Mercedesem by měli být jeho hlavními soupeři piloti Ferrari. Přestože třetí muž průběžného pořadí Leclerc nedokončil dva z posledních čtyř závodů a nevyhrál šest podniků za sebou, v GP Kanady se i přes penalizaci za výměnu motoru a start z poslední řady probojoval na konečné páté místo. Pokud mu jeho nová pohonná jednotka opět nevypoví službu, mohl by bojovat v čele.

Vloni skončil Leclerc v Silverstone druhý, což bylo jeho jediné pódium v sezoně. „Už se tam moc těším. Je to jeden z mých nejoblíbenějších okruhů v kalendáři a snad zde získáme velkou porci bodů,“ přál si monacký jezdec.

Nejúspěšnějším pilotem historie je v Silverstone s osmi triumfy domácí Hamilton. Sedminásobný mistr světa nevyhrál již deset závodů za sebou, a pokud by to nedokázal ani nyní, zaznamenal by svou nejdelší sérii bez vítězství v F1. Brit v této sezoně doplácí na změnu technických pravidel, s nimiž se Mercedes nedokázal srovnat tak dobře jako Red Bull nebo Ferrari. Na lídra Verstappena ztrácí Hamilton už 98 bodů, „Stříbrné šípy“ plánují nasadit v Británii balíček vylepšení.

„Musíme být k sobě upřímní a říct si, že v tuto chvíli za nejlepšími jezdci Ferrari a Red Bullu zaostáváme,“ řekl technický ředitel týmu Mike Elliott. „Myslím, že to v závodě to bude těžké. Silverstone je však okruh, který by nám měl vyhovovat o něco lépe, stejně jako Barcelona,“ dodal Elliott.

Program Velké ceny Británie začne dvěma pátečními tréninky. Po sobotním třetím se uskuteční od 16:00 kvalifikace. Závod odstartuje ve stejném čase o den později.