Byli jsme rychlejší, ví dobře Sainz. Přesto Ferrari Verstappena neporazilo

Mezi fanoušky oblíbený a vždy otevřený španělský pilot neměl na mysli fakt, že získal nejrychlejší kolo závodu. To s tím možná souvisí, ale může jít o ojedinělý povedený okruh.

Ne, on měl na mysli průběh celého závodu, kdy navzdory virtuálním safety car, výjezdu skutečného safety car a dvěma výměnám pneumatik vyvíjel celou dobu na Verstappena tlak.

„Moc nechybělo, závod byl hodně těsný,“ řekl Sainz. A má pravdu, stačila jedna lépe načasovaná výměna pneumatik a mohl být první. Jenže Red Bull strategicky zocelený letitými bitvami s Mercedesem nechybuje a Ferrari nemělo tentokrát úplně štěstí. A nedokázalo dostatečně rychle reagovat.

Carlos Sainz ze stáje Ferrari

Například v 10. kole, když po závadě Péreze spustilo vedení závodu na chvíli virtuální safety car. Než se ve Ferrari stačili inženýři na zídce domluvit, byl Verstappen v boxech pro nové gumy, získal rychlost a po pár kolech už byl s tvrdými gumami pouhých šest vteřin za Sainzem, který klouzal po dráze na sjetých středně tvrdých pneumatikách.

Španěl dostal nové obutí až ve 21. kole, když jeho stáj těsně nestihla trefit další „safety car okno“. To je deset vteřin ztráty kvůli zastávce ve špatnou chvíli. Podruhé měnil Verstappen gumy o šest kol dříve než Sainz. A ta mu stačila, aby se s novým obutím dostal dost blízko. Jeho sok sice stihl zajet do boxů v době povolání zpomalovacího vozu, a získal tak nějakou sekundu k dobru, jenže ztráta spojená s jízdou na ojetých gumách byla příliš velká.

Základním kamenem neúspěchu Ferrari však byla kvalifikace, ta odsunula Sainze za Verstappena. Pokud by Ferrari začínalo závod na prvním místě, dostal by Španěl čas svým soupeřům poodjet a pozice Red Bullu by byla minimálně nejistá.

Svou taktickou neohrabanost naplno ukázalo Ferrari ve 42. kole, když se po zastávce v boxech vrátil jeho druhý pilot Charles Leclerc na dráhu za vláčkem čtyř pomalých jezdců. Zastávka byla pomalejší a tým si před ní nezajistil dostatečnou časovou rezervu. Monačan se skvěle probíjel startovním polem z poslední řady na startu, už jen na pohled bylo jasné, že je úplně někde jinde než piloti kolem něj, bohužel jen rychlost nestačí a tým mu vůbec nepomohl. Pokud by si stratégové z Maranella počínali lépe, bojoval v posledních kolech o třetí místo s Hamiltonem. A s tak rychlým monopostem by nebyl bez šance.

Charles Leclerc z Ferrari ve Velké ceně Kanady F1.

Rozhodla trakce na výjezdu ze zatáček

O triumfu rozhodovaly také vlastnosti monopostu. Red Bull byl celkově o něco pomalejší, ale dostatečně velká rychlost na rovince umožňovala Verstappenovi držet Sainze vzadu i v DRS zóně. A potom tu byla dokonalá trakce - přilnavost pneumatik na výjezdu ze zatáček. Tam byl Verstappen nejlepší, a před rovinkou si tak vždy dokázal vypracovat náskok. Španěl útočil z větší vzdálenosti.

„Zásadní byl první sektor a životně důležitá byla trakce na výjezdu z 10. zatáčky,“ popisoval šéf Red Bullu Christian Horner. „Ferrari bylo skvělé na obrubnících, jejich přejezdy dokázalo získat hodně času, museli jsme je porážet na výjezdech ze zatáček, což se povedlo.“

To potvrzoval i Verstappen na tiskové konferenci. Proti rychlejšímu autu musel taktizovat a soustředit se na pasáže trati, kde se dalo předjíždět.

„Každé kolo si musíte být jisti, že v zóně DRS bude váš soupeř dost daleko. To znamená dokonalý výjezd ze zatáček před rovinkou. Pro mě to bylo o tom jet neustále na limitu a neudělat žádnou chybu,“ popisoval lídr šampionátu. „Kdybych v první sekci tratě jen minimálně chyboval, ztratil jednu desetinu vteřiny, mohlo by to Carlosovi stačit, aby mě potom v DRS zóně předjel.“

Ačkoliv tedy za sebou neměl Hamiltona ani Leclerca, pro Verstappena byla Velká cena Kanady jedním z vrcholů. Závěrečný souboj si naplno užíval. „Bylo to pravé závodění, skutečná jízda na hraně. V některých okamžicích i za ní, krotil jsem přetáčivost. Ale potom jsem v zrcátku viděl, že Carlos řeší stejné problémy. Byl to parádní souboj,“ dodal úřadující mistr světa.