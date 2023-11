Fanoušci formule přelezli během závodu v Brazílii plot. Pořadatelé uznali chybu

„Velké skupině diváků se podařilo prolomit bezpečnostní linie a dostat se do prostoru startu v první zatáčce, zatímco závod končil a vozy byly stále na trati,“ uvedli komisaři Mezinárodní automobilové federace (FIA) v prohlášení.

Pořadatelé Velké ceny Sao Paula uznali po proniknutí fanoušků v závěru nedělního závodu k trati chyby v zabezpečení okruhu. Slíbili, že něco takového se již nebude opakovat.

Případem se začala zabývat FIA, podle které pořadatelé nedodrželi základní bezpečnostní pravidla. „Opatření a vybavení, které měly být v rámci akce zavedeny, nebyly dodrženy, nebo nebyly dostatečné, což vedlo k nebezpečnému prostředí pro diváky a jezdce,“ píše ještě ve stanovisku.

Početná skupina fanoušků přelezla ploty v první zatáčce během posledního kola, kdy několik vozů stále ještě kroužilo na trati.

Metrópoles @Metropoles Pancadaria na Fórmula 1: Seguranças trocam socos com torcedores após acesso à pista ser negado.



Cenas foram registradas no ‘Heineken Village’ logo após o fim da corrida. https://t.co/yOOb7El3nC oblíbit odpovědět

Organizátoři Velké ceny Sao Paula, kteří s vedením formule minulý týden prodloužili spolupráci do roku 2030, už od FIA dostali pokyn, aby do konce ledna připravili plány, jak bezpečnostní opatření na okruhu Interlagos do budoucna zlepšit.

Pokud se to organizátorům nepodaří, Velká cena Brazílie může být v ohrožení.