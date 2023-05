Vrátí se do formule nakažlivý úsměv? Na Ricciarda už se všichni těší

Třiatřicetiletý Australan prostě byl určitým kořením poslední dekády F1, jejím úsměvem. Letos sedačku nemá, ale vypadá to, že by se do monopostu mohl vrátit dřív, než by to možná i on sám čekal.

Místo trápícího se Nycka de Vriese v AlphaTauri.

Už zkoušel sedačku

V cirkusu jménem F1 nenajdete moc lidí, kteří by ho neměli rádi, naopak. Je jedno, kterých fanoušků se zeptáte. Jestli těch, co bezmezně fandí Lewisi Hamiltonovi, nebo těch, co nedají dopustit na Maxe Verstappena. Nebo snad těch, co už dvacet let přejí Fernandu Alonsovi.

Drtivá většina z nich vám řekne, že Ricciarda má ráda. Prostě proto, jaký tenhle Australan je. Bezprostřední, usměvavý, svůj.

Proto ho chtějí zpět. A teď to s návratem skutečně začíná vypadat nadějně. Zatímco většina pilotů po minulé Velké ceně v Miami odjela slavit – třeba Lewis Hamilton vzal na loď i Shakiru, Ricciardo odletěl do Itálie. Přesněji do Faenzy, kde sídlí továrna AlphaTauri – juniorky Red Bullu.

Tady prý podstoupil zkoušku sedačky, aby případně mohl za kteréhokoliv jezdce zaskočit.

Red Bull ani AlphaTauri se ke schůzce nevyjádřily, což fámy jen podporuje. Ricciardo by navíc už o nadcházejícím víkendu v Imole měl plnit roli rezervního jezdce juniorky místo Liama Lawsona.

„Určitě bych se rád do auta pro příští rok vrátil. A když ta šance přijde už letos, nebudu se jí bránit,“ vyprávěl.

Může přijít, zvlášť když se jednomu z pilotů AlphaTauri tuze nedaří. Nyck de Vries má za sebou hodně nepovedený start sezony.

Ještě nezískal bod, naopak už dvakrát boural, nedaří se mu. Od týmového kolegy Júkiho Cunody dostává naloženo v každém závodě. V kvalifikacích je o víc než tři desetiny pomalejší a to prostě nestačí.

„Mluvili jsme spolu, on sám ví, že musí přidat. Odstup od Cunody je příliš velký. Kdybych použil fotbalovou terminologii, dostal žlutou kartu. Červenou ještě ne,“ uvedl Helmut Marko, poradce Red Bullu a muž, který má hlavní slovo, co se sedaček v obou týmech týče.

Nizozemec prý dostal ultimátum na příští tři Velké ceny. V nich musí ukázat, že na formuli 1 má, jinak o místo přijde.

Oklikou k Red Bullu?

Že Ricciardo ve formuli mnohým chybí, o tom není sporu.

Na druhou stranu, může si za to dost i sám. Od té doby, co v roce 2018 Red Bull opustil, se hledá. Trápil se nejdřív v Renaultu a poslední dvě sezony i v McLarenu. Loni skončil až na 12. místě v pořadí jezdců a na konci roku si s týmem každý šli svou cestou.

Ricciardo se dobrovolně stal třetím jezdcem Red Bullu a plnil hlavně marketingové povinnosti, než že by měl reálnou šanci do auta mistrů světa usednout. Má se alespoň objevit na dvou testech pneumatik Pirelli – nejdřív v Silverstonu a pak v Monze.

„V poslední době jsem trávil hodně času na simulátoru, o to víc se do Británie těším,“ líčí.

Testy ale nejsou to, co by skutečně chtěl. Touží se vrátit na startovní rošt a nejlépe v týmu, který má šanci vítězit – tedy v Red Bullu. Jak do toho zapadá AlphaTauri?

„Může to být nezbytná zastávka na cestě zpátky k týmu, ve kterém toho dokázal nejvíc. V juniorce může znovu ukázat, jak dobrý pořád je, a třeba se odrazí zpátky do první ligy,“ přemýšlí Andrew Benson, zpravodaj F1 pro BBC.

Okamžitý návrat do monopostu Red Bullu je aktuálně nereálný.

O sedačce Maxe Verstappena se není potřeba bavit. A ta Sergia Péreze? Poslední Mexičanovy výkony tým těší, navíc má smlouvu i na příští rok.

Jenže stačí pár nepovedených Velkých cen a všechno může být jinak. Pérezovi navíc nepomáhá ani mrazivý vztah, který s Verstappenem má. To Ricciardo si s dvojnásobným mistrem světa naopak velmi rozumí. Často se spolu smějí, Nizozemec o Australanovi navíc mluví jako o muži, od kterého se toho nejvíc naučil.

Rok 2022: Max Verstappen válí za Red Bull, Daniel Ricciardo sedá do kokpitu McLarenu. Společné časy v jedné stáji jsou pryč, což však neznamená, že by Nizozemec s Australanem neudržovali přátelský vztah.

Určitě by ho vedle sebe viděl raději než Péreze. A Ricciardo aktuálně vypadá, že v sobě zase zažehl oheň, který mu možná v posledních letech chyběl.

„Momentálně jsem spokojený. Ale znamená to, že budu spokojený, když budu rezervním pilotem dva tři roky? Určitě ne. Příští rok chci být zpátky v autě. Má cesta s formulí 1 ještě neskončila,“ říká.