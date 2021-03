VIDEO: V brněnském derby florbalistek padl gól přes tři čtvrtě hřiště

Občas jsou podobně bláznivé kousky k vidění i v hokeji na nejvyšší úrovni. Gól ze soupeřova obranného pásma dostal v minulosti i mistr světa Ondřej Pavelec v NHL nebo v lednu v extralize Ondřej Kacetl z Třince.

Už pár dní jejich pocitům rozumí florbalová brankářka Sabina Dvořáčková z Bulldogs Brno. Míček v derby proti Židenicím na ni letěl vysokým obloukem z protilehlé strany hřiště, překvapil ji však natolik, že ho jen škrtla a zapadl jí do branky.

„Myslím si, že tu situaci trochu podcenila. Blbě to chytla, odrazilo se jí to od ruky. Nešťastná chyba,“ pokrčil rameny David Kyzlink, zaskakující trenér brněnských Buldoček.

Střelkyně Martina Valehrachová přiznala, že z hloubi vlastní poloviny chtěla jen nahrát. „Je to pro nás varianta rozehrávky. Můj útočník stál ideálně mezi obránci, tak jsem si říkala, že to tam hodím. Že bude mít větší šanci dát gól,“ pověděla Valehrachová, patřící mezi nejzkušenější florbalistky extraligy.

Tomu, že skórovala, prý napřed nemohla uvěřit. „Zůstala jsem stát a dívala jsem se na rozhodčí, jestli to pískli, a pak na naši střídačku, jestli je to opravdu moje. Zhruba deset nebo patnáct vteřin to trvalo. Vím o tom, že jiným hráčům se to už stalo, ale mně se to stalo poprvé a byla jsem z toho dost překvapená,“ řekla s úsměvem.

Překvapení ale nebylo jedinou emocí, která se Valehrachové po bizarní trefě dostala do hlavy. „Ne že by mě vyloženě trápilo špatné svědomí, ale radost to nebyla taková, jako kdybych zakončila nějakou pěknou kombinaci. Bylo mi jasné, že si to ta brankářka bude ještě hodně dlouho vyčítat,“ připustila opora Židenic.

Daleko od pravdy zřejmě nebyla, protože po první třetině, v níž Židenice tímto gólem zvýšily na 3:0, trenér Bulldogs zaskočenou Dvořáčkovou raději vystřídal. „Cítili jsme, že tenhle moment bude mít v hlavě. Znervózněla,“ konstatoval Kyzlink.

Brankový příděl však pokračoval, a favorizované Židenice, šestý tým tabulky, porazily poslední Bulldogs vysoko 10:3.

„Minule nás ta stejná gólmanka vychytala, natrápily jsme se, abychom vyhrály 3:2 v prodloužení. Opravdu mi jí bylo líto, že jí to tam padlo. Ale zase dobře pro nás, že jsme se díky tomu gólu posunuly ve skóre,“ řekla Valehrachová.

Aby kuriozit nebylo málo, byla pro ni branka přes tři čtvrtiny hřiště první gólovou trefou v extralize po třech letech. Dlouhou dobu marodila s ramenem a v letošní sezoně ji taky přibrzdilo zranění.

Vyhrát derby bylo pro Židenice důležité. „Každý chce ovládnout Brno, když jsou Buldočky zase zpět v extralize. Rivalita je docela vysoká. Hrávala jsem za ně, sestoupily jsme, byly dlouho v první lize a trvalo jim, než postoupily zase nahoru. Lepší jsou nyní Židenice, i proto, že máme s extraligou víc zkušeností, a doufám, že to tak i zůstane,“ pousmála se Valehrachová.