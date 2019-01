Vezeme si důležité body, těší kouče pardubických florbalistů

„Všichni víme, jaká je naše pozice v tabulce a jak moc důležité body si odtud vezeme,“ uvedl pro web Českého florbalu trenér pardubického Sokola Ladislav Štancl.

Ten doufá, že vydřený triumf mužstvo do dalších střetnutí patřičně „nakopne“. Nejbližším kláním bude pro Pardubice středeční pohárové finále v Olomouci proti Liberci, pak nastoupí v sobotu v Ostravě (vždy od 17 hodin).

„Školní mač se hrál ve vynikající atmosféře a Znojmu děkujeme za pozvání. I když to vypadalo, že si gólmani budou muset vzít svářečské kukly, dopadlo to dobře - slunce se umoudřilo a zvládli to i bez nich,“ poznamenal Štancl.

Zřejmě se sluší vysvětlit, co měli brankáři ve Znojmě se sluncem za problém. Vzhledem k tomu, že se hrálo před polednem, pronikalo prosklenou stěnou do haly ostré světlo a jeho paprsky se odrážely od lesklé palubovky, takže se na ní střídaly oslňující i zastíněnější pruhy, což pro všechny zúčastněné bylo velmi nepříjemné. O chlup lépe se s tím vypořádaly Pardubice.

Pod výhru se nejvýrazněji podepsali útočníci Patrik Petr (na jihu Moravy nastřílel hattrick), Martin Zozulák (2+1), Přemek Pakosta a Tomáš Dlesk (oba 1+1).