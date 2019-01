Pardubický Oubrecht: Sparta nás přestřílela. Ale teď musíme zabrat

Před pondělním dopoledním zápasem ve Znojmě (10.30) tak v tabulce zůstávají předposlední třináctí právě před celkem z města okurek.

„Sparta nás jednoznačně přestřílela. To je důvod, proč zápas dopadl, jak dopadl,“ poznamenal 24letý zadák. „To, že měli pak štěstí v koncovce a šance umějí proměňovat, je ten největší problém. My jestli jsme se dostali k pěti střelám za každou třetinu... Pak je jasné, že je nemůžeme dohnat,“ dodal Oubrecht.

Po první třetině jste prohrávali 1:3. Začátek té druhé byl docela divoký, opět jste inkasovali hned v úvodní minutě, poté rychle ztráceli 1:6, následně snížili na 3:6...

Vždycky jsme se nějakým gólem chtěli dostat do hry, ale dlouho nám to nevydrželo. Soupeř nám dal další branku, zase nás to srazilo na zem a pak už se s tím špatně něco dělá.

Nepovedlo se vám přiblížit se Spartě na dva góly - místo toho vám hosté znovu utekli na 8:3 a pak jste navrch zahodili přesilovku. Dá se říct, že v ten moment bylo po všem?

Od té doby jsme si to už nesli trošku v hlavách, že nám se góly dávat nedaří, a jim ano. Dali ho de facto z každé střely. Těžce se to pak v té hlavě přecvakává a udržuje koncentrace, motivace do hry.

Sparta je silný protivník z popředí tabulky, proti té jste uspět „mohli“. V pondělí však hrajete v hale posledního Znojma. Tam „musíte“. Vnímáte to stejně?

To ano. Teď jsou před námi dva tři zápasy, ve kterých je nutné bodovat, abychom s touhle sezonou ještě něco udělali. Říkali jsme si to i teď v šatně. Nesmíme v nich nechat nic náhodě; musíme tam jet s tím, že vyhrajeme a že urveme body. Odjezdit to na sto procent.

Na co ze strany Znojma bude nutné se připravit? Čím se tenhle protivník vyznačuje?

To je těžké říct, u nich člověk nikdy pořádně neví, co na nás zahrají.

Je to takové nevyzpytatelné.

Ale máme na ně den přípravy a věřím, že budeme dobře nachystaní. U videa veškeré detaily jejich hry určitě podchytíme a povíme si, jak na ně takticky vlétnout.

Pro mužstvo je to nyní poměrně náročné, že? Včetně středečního poháru v Olomouci s Libercem sehrajete tři zápasy v pěti dnech. Navíc potom hned v sobotu nastoupíte v Ostravě.

Už od začátku roku to máme docela nabité. Ale je to pořád sport, který nás baví, děláme ho kvůli tomu. S tímhle musíme počítat. Čekají nás utkání, která si musíme užít, získat v nich body, zabojovat. Že si po těch ligových ještě půjdeme zahrát finále poháru, je už něco navíc. Základ je superliga, kterou tu chceme udržet a hrát.

Nicméně vyhrát pohár je bezpochyby lákavá představa. Utkáte se o něj s Libercem, se kterým jste v prosinci svedli velmi vyrovnanou bitvu (porážka 8:9 v prodloužení), takže triumf je určitě reálný.

Samozřejmě pro to uděláme maximum. Ale na pohár se zaměříme až po zápase ve Znojmě - to je teď alfa omega všeho.