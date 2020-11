Natov zařídil výhru Mladé Boleslavi nad Českou Lípou, zabodoval pětkrát

Duel se hrál v Mladé Boleslavi, ale jako domácí celek byla vedena Česká Lípa, která po páté prohře v šestém vystoupení v ročníku klesla na předposlední místo.

Mladá Boleslav se vrátila do hry po vynucené koronavirové pauze poprvé od 8. října, kdy doma zvítězila nad Libercem 11:4. Přestávka České Lípy byla ještě o pět dnů delší, naposledy si 3. října díky výhře 5:4 v Otrokovicích připsala první body v sezoně.

Nejlepší tým minulé sezony, nedohrané kvůli pandemii nemoci covid-19, vedl v polovině utkání už 5:0 díky brankám Martina Tokoše, Milana Tichého, Jiřího Curneyho, Tadeáše Chrousta a Jakuba Bíny. Po pěti gólech v závěrečném dějství dosáhla Mladá Boleslav i na třetí výhru s dvouciferným počtem nastřílených branek.

Curney si připsal v utkání i dvě asistence a překonal rekord základní části superligy současného trenéra Mladé Boleslavi Petra Novotného. Curney má na kontě 309 přihrávek z 313 utkání a Novotný jich nasbíral 307 v 266 duelech. Curney je rekordmanem i s 697 body a 388 góly.

„Už před touto sezonou jsme věděli, že to pokořené bude. Nijak extra jsme to neřešili. Myslím, že Jirku čeká rekordů ještě hodně. Já mu to přeju, fandím mu, ať takovou chuť do florbalu má co nejdéle, a dneska mu gratuluju,“ řekl po utkání trenér Novotný.

Livesport superliga florbalistů dohrávka 3. kola FBC Česká Lípa - Mladá Boleslav 2:10 (0:3, 1:2, 1:5), hráno v Mladé Boleslavi

Branky: 34. Štěrba, 57. Krajcigr - 29. a 47. J. Bína, 53. a 57. Natov, 13. Tokoš, 16. M. Tichý, 18. Curney, 28. Tadeáš Chroust, 42. Komárek, 43. vlastní Karel.