Nový kouč florbalistů Berka počítá i s bývalým kapitánem Jendrišákem

„Mluvili jsem se spoustou hráčů, a to proto, abychom znali jejich pohled na věc. Matěj byl jedním z nich. Shodli jsme se na tom, že je to o výkonnosti a o způsobu hry na mezinárodní úrovni, který chceme praktikovat. Matěj je nastavený tak, že v případě zájmu chce reprezentovat. Bude na nás si vyhodnotit, zda a jakým způsobem by měl být pro tým přínosem, a vzájemně si tyto věci vykomunikovat. Zároveň padlo, že jeho případné zapojení by bylo od léta, kdy budeme mít poprvé celý širší kádr pohromadě,“ uvedl v tiskové zprávě Českého florbalu Berka.

„Primárním měřítkem je herní kvalita a přínos pro národní tým. Rozdělování a škatulkování hráčů by nikam nevedlo. Všem v realizačním týmu nám jde o výkonnost a o hodnoty, které budou hráči reprezentovat. Samozřejmě jsou hráči, kteří za tu dobu, kdy nereprezentovali, šli s výkonností dolů. Naopak ti, kteří jezdili na mezinárodní akce, šli výkonnostně nahoru a nabrali spoustu zkušeností. Co má smysl, je navazovat na hodnoty a principy, na kterých současný národní tým fungoval, a dále je rozvíjet a zkvalitňovat,“ prohlásil Berka, který dovedl českou juniorskou reprezentaci loni v srpnu v Brně na mistrovství světa k obhajobě titulu.

Berka hovořil i s dalšími bývalými oporami reprezentace. „S každým hráčem jsme si řekli, jak to obě strany aktuálně vnímají, což jsem považoval za základ, aby každý věděl, na čem je. Každý z těchto hráčů je v jiné životní i hráčské situaci a mně nepřísluší se k jejich soukromým věcem vyjadřovat. Vždy se musí potkat jak zájem a možnost investovat svůj čas do reprezentace, tak i odpovídající výkonnost. I s ohledem na principy, jak národní tým fungoval, budeme pečlivě vyhodnocovat, koho a v jaké roli bychom případně do týmu chtěli zakomponovat. Nyní pro kvalifikaci nepočítáme ani s jedním z uvedených hráčů,“ podotkl Berka.

V kvalifikaci se jeho tým utká v zápasech na 3x15 minut v základní skupině E s outsidery Slovinskem, Španělskem a Itálií a na závěr v duelu o konečné umístění proti týmu ze skupiny F (Německo, Slovensko, Rakousko a Pobřeží slonoviny). Tým vybral hlavně z mladých hráčů. „V týmu je jedenáct hráčů z Helsinek, aby byla zachována kostra a jádro, a zároveň aby vzhledem k termínu a povaze soupeřů byl také adekvátní prostor vidět další hráče,“ prohlásil Berka.

Z nominované sedmnáctky nebyli u bronzu ve Finsku čtyři nováčci - brankář Martin Haleš z Pardubic a útočníci Rostislav Gattnar z Vítkovic, Petr Majer z Chodova a Šimon Stránský z Liberce - a také obránci Jakub Hubálek z Vítkovic a Lukáš Veltšmíd z Malans.