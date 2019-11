Další prohra o gól. Budějovičtí florbalisté potřebují zabrat

Měl to být zápas, ve kterém českobudějovičtí florbalisté konečně vyhrají venku. Poprvé v sezoně. Jenže to opět nevyšlo. V Jaroměři prohráli 3:4. Šlo o jejich čtvrtou porážku o gól na hřištích soupeřů.

Pouze v Karlových Varech (3:5) a ve Znojmě (5:10) padli vyšším rozdílem. V Chomutově a dvakrát v Brně to bylo těsné. Jediný bod ze zápasu venku mají za prohru v prodloužení s brněnskými Buldoky 6:7.

Ze šesti pokusů je ale jeden bod málo. A v klubu to dobře vědí. Jihočeši jsou v situaci, kdy potřebují bodovat. Blíží se polovina základní části a v tabulce jsou po 11 zápasech s 10 body na 11. místě. Mimo vytoužené příčky pro boje v play off.

„Faktorů, proč nemáme další body, je více. Podepsal se na nás první zápas sezony s Gullivers Brno, kde jsme sahali po vítězství. Své sehrál i los, protože máme za sebou těžké zápasy v Karlových Varech a Chomutově, což jsou první dva celky tabulky. Hráli jsme i ve Znojmě a v Brně s Buldoky. Tedy s týmy, co byly ještě v minulé sezoně v Superlize. V součtu všech faktorů se body sbíraly těžko,“ uvedl prezident klubu Jiří Kratochvíl.

Štíři ztratili víc zápasů, ve kterých vedli. Ve zmiňovaném utkání s Buldoky drželi ještě tři minuty před koncem třetí třetiny dvougólový náskok. Během utkání vedli dokonce o tři. Body ale nepřibývají.

Musí zlepšit přesilovky

Důležité je, že po herní stránce tým funguje dobře. Z celé soutěže má navíc nejlepší statistiky při oslabení. Jako jediný má úspěšnost vysoko nad 90 procent. Inkasoval jen jeden gól.

„Víme, že předváděná hra je dobrá. I proto nás postavení v tabulce netěší. Většinou nás srazí nějaká nepovedená pětiminutovka. Hráči se musí naučit udržet koncentraci po celý zápas,“ myslí si Kratochvíl.

Problém Štírů je i ve využívání početních výhod. V Jaroměři se domácí v posledních pěti minutách nechali dvakrát vyloučit, ale ani čtyřminutová přesilovka vyrovnání nepřinesla. V sezoně využili Jihočeši ani ne čtvrtinu početních výhod. „A ještě horší je, že při vlastních přesilovkách jsme dostali už tři góly,“ upozornil prezident na nelichotivou bilanci.

„Pracujeme na tom. Už před Jaroměří jsme přesilovky trénovali, ale zatím nám to nejde. Ještě se na ně musíme zaměřit,“ souhlasí trenér Štírů Lukáš Malý.

„Věřili jsme, že v Jaroměři konečně uspějeme. Bohužel nám vůbec nevyšla první třetina. Nehráli jsme dobře. Od druhé části jsme byli lepší a měli šance. Trefili jsme i dvě tyčky. Musíme být ale lepší v prostoru před brankou, kde můžeme dorážet. Mrzí mě, že jsme si nepohlídali jednu standardku. Jsou to další ztracené body,“ zhodnotil Malý poslední utkání.

Na Štíry nyní čeká pohár, zítra od 19.30 hodin hostí v osmifinále superligovou Českou Lípu. Pak následují dva důležité ligové zápasy. V sobotu jedou znovu ven, představí se v Rožnově pod Radhoštěm, který je jasně poslední a ještě nevyhrál za tři body. Další týden pak přivítají předposlední Petrovice. „Oba zápasy musíme vyhrát. Jinak to nejde,“ dodal Malý.

Z deseti bodů mají Štíři devět z domácího hřiště za výhry nad Kladnem (4:3) a oběma týmy z Havířova (Exelsior 5:2 a Slovan 6:3). S Kunraticemi naopak prohráli vysoko 7:10 a s Ústím 4:9. „Domácí porážky neberu. Ať přijede jakkoliv těžký soupeř, chceme zvítězit. Dvě prohry nás mrzí a budu rád, když budou v této ligové sezoně doma poslední,“ prohlásil Kratochvíl.

Mužstvo bodově i herně táhne Jan Králík a daří se i brankářům. Radek Kulhan i Josef Macek jsou rovnocenná dvojice a tým se na ně může spolehnout. Chytnout se ale potřebují další tahouni.

Když to vyjde, klub se pak může dostat na místa, která chce vedení. A to jsou pozice v play off.