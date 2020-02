Produktivní Hanák. České Budějovice táhne sedmnáctiletý mladík

Pokud se nestane nic neočekávaného, vyběhne v sobotu do předkola play off v dresu Štírů. A tým na něj bude spoléhat, aby mu pomohl zdolat pražské Kunratice.

Hanák nasbíral 48 bodů za 24 gólů i asistencí. Jeden gól dal z přesilové hry, jeden z oslabení. Navíc patřil k nejstabilnějším členům sestavy. Jen on a Václav Hejplík odehráli všech 26 zápasů. K tomu přidal i utkání za juniory, v českém poháru a hlavně nakoukl do nejvyšší soutěže. Na střídavé starty si zahrál superligu za pražské Black Angels, kde hraje i jeho starší bratr Radek.

48 bodů získal v základní části 1. ligy Tomáš Hanák za 24 gólů a 24 asistencí.

„Hrál jsem všude možně. To je fakt,“ říká s úsměvem talentovaný hráč. V superlize nastoupil zatím do tří zápasů a v neděli má přidat čtvrtý. Bilanci má velmi slušnou - jeden gól a čtyři asistence.

„Jsem strašně rád, že mi to tam padá. V první lize získávám hodně bodů. Je to pěkné číslo. Jsme ale týmový sport a klíčové je, že jsme první ligu udrželi a jsme v předkole play off,“ hodnotí skromně Hanák. „Je důležité, že Štíři budou hrát první ligu i v další sezoně. Je to kvalitní soutěž,“ navazuje.

Trenér Českých Budějovic Lukáš Malý sází na systém dvou obránců, dvou křídel a hrotového útočníka. A právě Hanákovi post na hrotu sedí. „Rád útočím a jsem tak pořád vytažený. Moje hlavní cíle jsou v ofenzivě. Snažím se napadat rozehrávku soupeře, a když máme míček, pak je moje role zase něco vepředu vymyslet,“ vysvětluje a hned dodává: „Musíme samozřejmě hrát i do obrany, ale od toho jsou tam beci.“

V play off jdou Jihočeši na pražské Kunratice Štíři museli z důvodu svého postavení v tabulce po základní části čekat, kdo ze soupeřů si je zvolí do předkola play off. Nakonec florbalisté Budějovic vstoupí do nadstavby první ligy s pražskými Kunraticemi. Soutěž po šestadvaceti kolech zakončili s bilancí 30 bodů a to stačilo na 10. místo. „Hlavní cíl sezony jsme splnili. Máme jistou záchranu,“ řekl prezident klubu Jiří Kratochvíl. A to je jeden z důvodů, proč mohou jít Jihočeši do nadstavby bez zbytečných nervů. Teď už mohou jen získat. Start Kunratice základní část zakončil s 37 body na sedmém místě. „Jsme rádi, že to je Start. Hrozilo nám daleké cestování do Havířova. Se Startem to bývají útočné zápasy a myslím, že diváci se mohou těšit na spousty gólů,“ pozval Kratochvíl. Štíři v základní části prohráli doma s Kunraticemi 7:10, v Praze naopak vyhráli 13:8. Teď se hraje na dva vítězné zápasy. „Máme bohužel kvůli několika zraněním značné problémy se sestavou, ale i tak věřím, že série je otevřená,“ dodal Kratochvíl. První utkání je v sobotu v Praze, odveta na jihu Čech v neděli od 16 hodin ve sportovní hale. Pokud bude stav nerozhodný, hraje se znovu v Praze 4. března.

Zajímavostí je, že prakticky není odchovanec florbalu. Odmala se věnoval především hokeji. V budějovickém Motoru hrál až do mladšího dorostu. „Skončil jsem v 15 letech. K florbalu mě přitáhl taťka. Trénoval mě i bráchu a hodně nám v rozvoji pomohl. Jsem rád, že nás učil právě on. S hokejem jsem neskončil pro nějaké konkrétní důvody. Florbal mě prostě bavil víc. Měli jsme skvělý kolektiv a celkově mě to zlákalo,“ uvádí.

I při hokeji byl v útoku. Na pozici centra. Po přechodu hrál florbal nejprve za Rytíře Český Krumlov, postupně přešel do Štírů. Svůj talent potvrdil v obou prvních zápasech mezi muži. Skóroval jak za Štíry, tak i za Black Angels. „To samozřejmě těší. Ty góly si pamatuji,“ ujišťuje. Svými body vytáhl Štíry z bojů o udržení soutěže až do předkola play off. A nechybělo moc, aby Budějovičtí předkolo přeskočili. „Na začátku sezony nám uteklo několik zápasů. Pak jsme vyhrávali a doufali, že bychom mohli uhrát ještě lepší postavení. Bohužel se to nepovedlo,“ konstatuje mladý útočník.

Vzhledem k jeho výkonům pomýšlí i na to, že by se v nejvyšší soutěži usadil trvaleji. „Superliga mě láká. Navíc díky bráchovi a klukům v Angels, kteří mě vzali mezi sebe, se mi do vyšší soutěže šlo docela dobře. Studuji ale v Českém Krumlově a chci školu dodělat, takže teď jsou priority jinde. Se Štíry jsme zatím další sezonu neřešili. Předpokládám, že zase budu mít střídavé starty do superligy,“ očekává. Říct si o ně může už o víkendu. V sobotu odehraje první předkolo za Štíry, v neděli nejspíš pomůže Black Angels se záchranou superligy.