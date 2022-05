Děkuji za neskutečnou jízdu, vzkázal kouč pardubických florbalistů

„Když za mnou Martin Zozulák přišel s nabídkou, tak jsem ji přijal, protože osud florbalu v Pardubicích mi není lhostejný. Mé angažmá u Sokolů bylo však jasně ohraničené koncem sezony kvůli mým dalším aktivitám. Na florbal mi zbývalo minimum času,“ vysvětlil Milan Koubek v rozhovoru pro klubový web.

Na střídačce Východočechů ale strávil čtyři měsíce, což ho nakonec trochu překvapilo. „Čekal jsem, že to bude o trochu kratší,“ usmíval se. „Během čtyř měsíců jsme odehráli pětadvacet zápasů, takže vlastně takovou další zrychlenou základní část,“ dodal.

Ta ovšem byla pro Sokoly výrazně složitější. Hráli totiž o bytí a nebytí v nejvyšší soutěži. V play down nejprve nestačili na Vinohrady (2:4 na zápasy), potom porazili brněnský Hattrick (4:1) a zamířili do baráže proti Bulldogs Brno.

„Hlavní problém v sérii s Vinohrady byl ten, že jsme soupeře podcenili. Možná k tomu vedla i nezkušenost našeho týmu, ale v každém případě proti nám stál někdo, kdo ukázal, že chce pro udržení v superlize udělat víc,“ hodnotil Koubek.

Zprvu to tak vypadalo i ve zmíněné baráži hrané na tři vítězná utkání, kde Pardubice brzy prohrávaly 0:2, třemi vítěznými zápasy však dokázaly nepříznivý vývoj otočit.

„Je nepopsatelné, jakým způsobem to tým dokázal. Byla to neskutečná jízda, za kterou bych všem chtěl moc poděkovat,“ vzkázal Koubek. Za jeden z klíčových faktorů úspěchu označil i návrat dvou zkušených hráčů do sestavy v průběhu sezony. Kariéry totiž oprášili Martin Zozulák a Jakub Burian.

„Jejich přítomnost na hřišti i v kabině byla nenahraditelná. Ostatním to pomohlo se více uvolnit,“ uvažoval Koubek.

Kdo bude jeho nástupcem zatím klub neoznámil.