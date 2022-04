Pardubický florbalista Pakosta: Každý ze sebe musí vydat maximum

V barážové sérii s Bulldogs Brno prohrávají 1:2 na zápasy a jakmile jednu ze dvou nadcházejících bitev nezvládnou, spadnou do první ligy.

„Máme před sebou maximálně dvě poslední utkání sezony, to druhé si navíc nejdřív musíme vybojovat. Abychom uspěli, je potřeba předvést skvělý týmový výkon. Každý ze sebe musí vydat maximum,“ nabádal spoluhráče pardubický kapitán Přemek Pakosta, jenž je s pěti body (3+2) jedním ze dvou nejproduktivnějších mužů barážové série. Tím druhým je Josef Žižka z Brna se stejnou bilancí.

Povedený tah s gólmany

Pardubice promarnily úvodní dva zápasy série (prohry 5:8 a 3:4) a jiskřičku naděje jim vykřesal až povedený tah trenérů ve třetím zápase.

Místo juniorského mistra světa Martina Haleše poslali do branky teprve osmnáctiletého Matěje Denemarka, který okamžitě zaujal parádní úspěšností zákroků 93,75 %, pochytal třicet střel Brna a výrazně přispěl k výhře 4:2. Spoléhat budou Východočeši také na probuzeného střelce Ivo Teichmana, jenž výhru zařídil hattrickem.

„Pevně věřím tomu, že výkon z posledního zápasu v Brně dokážeme zopakovat. Když se nám to povede, tak superliga zůstane v Pardubicích,“ přál si Pakosta, jakož i to, aby na Dašickou dorazilo co nejvíce fanoušků: „Doufám, že nás poženou k vítězství.“

Setrvání v nejvyšší soutěži je pro Východočechy velmi důležité, byť rozhodně patří k tomu horšímu, co superliga nabízí. Omlazené mužstvo poslední tři roky paběrkuje u dna ligové tabulky, ale v uplynulých dvou ročnících je od řešení sestupových starostí zachránil covid, který jednu sezonu ukončil a z druhé udělal nesestupovou. Největším ligovým úspěchem Pardubic naopak byl postup do play off v sezoně 2017/2018.