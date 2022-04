Kouč pardubických florbalistů po záchraně: Kluci ukázali ohromný morál

Hlavní cíl splněn; Sokoli přitom museli otáčet i rozhodující nedělní duel na Dašické, v němž zprvu prohrávali 0:3, na finálních 9:6.

„Je to silou týmu,“ zamýšlel se Koubek v rozhovoru pro web Českého florbalu nad tím, jak se to povedlo. „Tohle se neodehrává každý den - takové výsledky a obraty. Některé zápasy v play down a baráži se nám nepovedly, ale ve spoustě momentů, které byly klíčové, ukázal neskutečný morál. V pátém zápase to jen potvrdil,“ řekl.

Sokoli mají podle něho na to, aby se příště nemuseli v tabulce plácat tak dole. Po základní části byli až 12. jen s dvoubodovým náskokem na poslední 14. Hattrick Brno.

„Pokud kluci zůstanou takhle pohromadě, a já věřím, že ano, nemám strach o budoucnost tohoto týmu,“ sdělil kouč Koubek.