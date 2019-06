Kluci berou přípravu zodpovědně, je rád pardubický kouč Štancl

„Příprava je teprve v rané fázi, máme za sebou pouze dva tréninky s hokejkou, takže jsme spokojení. V obou utkáních jsme byli lepším týmem a turnaj nám ukázal, že kluci berou přípravu zodpovědně. Doufám, že to vydrží,“ přeje si hlavní trenér Sokola Pardubice Ladislav Štancl.

Právě z důvodu, že se jednalo o první duely po dlouhé pauze (Sokol hrál naposledy v březnu), se Štancl nepouštěl do složitého hodnocení. Nejklíčovější pro něj byla fyzická připravenost týmu.

„Celkově by to mohlo být ještě o něco lepší, ale ani tady to nevypadá špatně. Navíc máme před sebou ještě dva a půl měsíce, takže věřím, že kluci půjdou nahoru,“ říká Štancl.

Příprava jim začala v květnu a potrvá do konce srpna. „Celý květen měli hoši individuální plány a na začátku června jsme začali trénovat týmově. Jednou týdně jsme v hale s hokejkou a třikrát jedeme kondičně. V červenci pak přijde opět na řadu individuální příprava a srpen už bude patřit výhradně zápasům a pilování věcí do superligy,“ nastiňuje Štancl.

Sokol se zúčastní tradičního turnaje Czech Open. Po loňském vítězství v kategorii Pro se ovšem letos představí ještě o patro výš mezi světovou špičkou, takže plány budou o dost střídmější.

„Zápasy nám určitě přinesou super zkušenosti, ale moc se toho od nás nečeká. Cíle budou spíš dílčí, daleko důležitější pro nás bude Slovak Cup týden po Czech Openu, kde máme před sebou taktéž skvělá utkání proti mezinárodním mančaftům. Tam už by to mělo hodně směřovat do sezony,“ poodhaluje Štancl.

Sokol bude moci těžit z toho, že až na jednu výjimku udržel pohromadě kompletní kádr z loňské sezony. Rozloučil se pouze obránce Jan Bílý, jenž po dvou letech ukončil florbalovou kariéru.

„Florbal hrál sice jen dva roky, ale jeho zkušenosti nám budou chybět. Jde o sportovce, který má hodně věcí za sebou, a jeho lidský faktor a roli lídra budeme určitě v šatně postrádat. Věřím však, že ho nahradí jiní hráči,“ říká Štancl.

Šanci v prvním týmu naopak dostanou další mladíci. V Pardubicích je dlouholetým zvykem, že se klub snaží postavit soupisku výhradně na vlastních odchovancích, což nyní nebude jinak.

„Doplnili jsme tým třemi juniory: Davidem Petrželou, Vojtou Kalužou a poprvé s námi hrál také Lukáš Kučera (proti Otrokovicím a hned zaznamenal svůj premiérový gól za muže). Na zkoušku s námi také celou letní přípravu stráví Vojta Klein z Děčína, tam uvidíme, jak se to vyvine,“ říká Štancl.

Superliga Sokolu odstartuje na začátku září. Vedle snahy vylepšit loňské třinácté místo po základní části se budou Východočeši také pokoušet o obhájení historického vítězství v Poháru České pojišťovny.