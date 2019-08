Pardubický manažer Zozulák: Z kluka s florbalkou jsem najednou šéfem

„Nová pozice pro mě znamená obrovskou odpovědnost a zároveň i velkou motivaci. Samozřejmě to mám velmi spojené i se vztahem ke klubu, jsem tu od svých dětských let a od malého kluka s florbalkou jsem se dostal do pozice řízení celého klubu. To je pro mě krásný příběh,“ říká nový generální manažer Zozulák.

Ten se na chodu oddílu podílí už dlouhou dobu z pozice sportovního ředitele, k ruce pak měl ještě prezidenta klubu Víta Drašara a marketingového ředitele Petra Musila.

„Všechny věci jsme řešili společně, ale nevýhodou byla menší efektivita v řízení a velká časová náročnost pro všechny zúčastněné. To by se nyní mělo změnit,“ doufá Musil.

Zozulák je také pochopitelně - a hlavně - nedílnou součástí samotného hráčského kádru Pardubic. Dokáže vše skloubit s novou funkcí?

„Upřímně jsem se poprvé dostal do situace, kdy jsem si myslel, že je moje kariéra u konce. Vzal jsem si několik týdnů na rozmyšlenou a nenastoupil s týmem do letní přípravy. Generální manažer však nebyl jediným důvodem, se ženou máme dvě malé děti, takže jsem skutečně zvažoval konec. Nechci však takto opouštět něco, co mám rád, takže jsem opět připraven připojit se k týmu. Času na sezení v kanceláři bude ještě dost,“ tvrdí Zozulák.

Týkat se ho tak bude další fáze letního chystání na novou sezonu, které Sokolu právě začalo. V prvních čtrnácti srpnových dnech odehraje deset utkání.

Jako první přijde na řadu letní florbalový svátek Czech Open v Praze, na kterém se Východočeši v elitní skupině střetnou se švédským velikánem Pixbo Wallenstam, celkem UHC Alligator Malans ze Švýcarska a spoluúčastníkem superligy Chodovem.

„To pro nás bude opravdu těžký test, hned na začátku budeme muset vystoupit z komfortní zóny. Na druhou stranu díky tomu uvidíme hráče v opravdu plném herním zatížení,“ pochvaluje si kouč Sokola Ladislav Štancl.

Po turnaji Czech Open Pardubice odjedou na další mezinárodní turnaj do Bratislavy na tamní Slovak Floorball Cup, kde se ve skupině potkají se slovenským výběrem a Thorengruppen SK ze Švýcarska. Během srpna pak ještě navíc sehrají dvě utkání Poháru České pojišťovny...

„V Bratislavě budeme hrát plnohodnotné zápasy na 3 x 20 minut. V nich už opravdu chceme pilovat naši hru, zaměřovat se na pozice v herním rozestavení a vše směřovat k tomu, abychom na začátek sezony byli opravdu dobře připraveni,“ plánuje Štancl.

Superliga začíná 14. září doma s Vítkovicemi.