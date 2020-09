Na play off máme, věří šéf oslabených florbalistů Otrokovic

„Každou sezonu je to složité. Až na jeden rok jsme to vždycky zvládli,“ připomněl Ťopek, že od postupu do nejvyšší soutěže v roce 2011 jsou Panteři pravidelným účastníkem vyřazovací části.

„Tým, ač jsou v něm aktuálně neznámí hráči, kvalitu na play off má,“ je přesvědčený otrokovický šéf, který musel kvůli dopadům koronaviru osekat rozpočet.

„Škrtli jsme deset až dvacet procent. Zastavili jsme veškeré investice, které nejsou nezbytně nutné,“ podotkl předseda klubu.

Do jubilejní desáté sezony v nejvyšší soutěži vstoupí Panteři mimo jiných bez své brankářské ikony Radovana Michajloviče a nejproduktivnějšího hráče Lukáše Pešata.

„Všichni nám podsouvají, že jsme oslabili. V jiných letech bylo změn ještě více. A také jsme se s tím vyrovnali. Ale chápu, že na jména jako Pešat nebo Michajlovič si lidé zvykli. Je na hráčích, aby ukázali, že umí hrát bez nich,“ vzkázal mužstvu Ťopek.

Pryč jsou také bojovník Petr Kittel, kariéru přerušil nadějný útočník Jakub Haša.

„Na druhou stranu k nám přišli talentovaní hráči, kteří to podle mě zvládnou a ukážou, co v nich je,“ věří Lukáš Kvapil, který se stal ve 20 letech historicky nejmladším kapitánem Otrokovic v superlize.

Premiéru s kapitánskou páskou si odbude v neděli v hale Sparty. O týden později pojedou Panteři znovu do Prahy k duelu se Střešovicemi.

„První dva zápasy budou velice těžké. Sparta ukázala už loni svou sílu a Tatran velmi posílil. Nechceme domů odjet s prázdnou. Samozřejmě se těším až nastoupíme 20. září doma proti Vinohradům,“ zmínil Kvapil první utkání na domácím hřišti.